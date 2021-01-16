15-летняя Маша Полякова похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини
Дочь известной певицы проводит время на солнечном курорте
Дочь певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая отправилась с мамой на Мальдивы, поделилась яркими пляжными фото. Юная модель позировала в красном купальнике с телесными вставками на лифе и предложила своим подписчикам в Instagram выбрать лучший снимок.
В то же время некоторых комментаторов смутил низ купальника с завышенной талией и публикация таких "откровенных" фото.
В комментариях написали:
"Зачем трусы так натягивать".
"Трусы еще выше надо".
Мама Маши, Оля Полякова тоже показала свою фигуру после праздников и призналась, что на отдыхе очень "сытно".
"Трошки сытненько тут, уже плюс 2 намечается ещё 2! Отправляйте меня бегать!", – написала певица в Instagram.
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