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15-летняя Маша Полякова похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини

Сегодня, 13:19

Дочь известной певицы проводит время на солнечном курорте

Дочь певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая отправилась с мамой на Мальдивы, поделилась яркими пляжными фото. Юная модель позировала в красном купальнике с телесными вставками на лифе и предложила своим подписчикам в Instagram выбрать лучший снимок.

В то же время некоторых комментаторов смутил низ купальника с завышенной талией и публикация таких "откровенных" фото.

Маша Полякова на Мальдивах
Маша Полякова на Мальдивах
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова
Маша Полякова
Фото: instagram.com/mashapolyakova

В комментариях написали:

"Зачем трусы так натягивать".

Скриншот Instagram

"Трусы еще выше надо".

Скриншот Instagram

Мама Маши, Оля Полякова тоже показала свою фигуру после праздников и призналась, что на отдыхе очень "сытно".

"Трошки сытненько тут, уже плюс 2 намечается ещё 2! Отправляйте меня бегать!", – написала певица в Instagram.

Оля Полякова на Мальдивах
Оля Полякова на Мальдивах
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на Мальдивах
Оля Полякова на Мальдивах

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