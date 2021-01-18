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Анастасия Волочкова обнажилась у иконы святой (фото)

Сегодня, 12:31

Скандальная балерина сфотографировалась в одном купальнике

Анастасия Волочкова, которая повторила свое голое фото на пляже, не зря закрыла комментарии на своей странице в Instagram, потому что после недавней фотографии она точно попала бы в очередной скандал.

Дело в том, что балерина выложила в профиле снимок, на котором показала себя в купальнике. При этом в кадр попала икона с ликом святой.

Фото: instagram.com/volochkova_art

В Сети эта фотография уже наделала шума, а СМИ пишут, что Волочкова таким образом могла оскорбить чувства верующих – ведь на селфи она больше раздета, чем одета.

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На иконе изображена Феодора – византийская императрица, супруга императора Юстиниана I. Она почитается православной и католической церковью как святая.

Анастасия Волочкова любит эпатировать публику своими шпагатами и голыми танцами. Недавно она в одном лишь бикини снялась у бассейна, спрятав за собой своего любимого мужчину.

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