"Дуже пошло!": Переможниця "Холостяка" показала фото, за яке їй соромно

Даша Ульянова позувала перед камерою абсолютно голою

Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова, яка раніше перехворіла на "ковід", показала світлину, що раніше вважала своєю найкращою. Тепер же дівчина називає її дуже вульгарною.

На знімку, опублікованому в Instagram-профілі Ульянової, вона сидить на дерев'яному ящику. Одягу на Даші практично немає, а рукою і волоссям вона прикриває оголені груди.

Даша Ульянова

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Колись я вважала, що це моє найкраще фото, але зараз мені воно здається жахливо вульгарним. Просто цікаво, а як вважаєте ви?", – звернулася вона до своїх підписників.

Фолловери Даші Ульянової в коментарях написали безліч компліментів, зазначивши, що у неї просто приголомшлива фігура.

"Бог мій, яка фігурка! Якщо я настільки сильно тащусь, уявляю, що відчувають чоловіки... Чистий кайф", – написала одна з підписниць Даші.

Нагадаємо, що раніше Даша Ульянова показала себе в дитинстві і розповіла про свої комплекси .

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