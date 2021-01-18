Модель рlus-size Эшли Грэм засыпала Instagram своими голыми фото во время беременности

Знаменитость отмечает год со дня рождения ее сына

Известная рlus-size модель Эшли Грэм, которая год назад впервые стала мамой, показала свои обнаженные фото, сделанные во время беременности.

Снимки 33-летняя знаменитость опубликовала в Instastories, поделившись послеродовым опытом с фолловерами.

Фото: instagram.com/stories/ashleygraham

Фото: instagram.com/stories/ashleygraham

Фото: instagram.com/stories/ashleygraham

Эшли не стесняется своего тела и смело демонстрирует, как сцеживает молоко с помощью специального молокоотсоса.

Фото: instagram.com/stories/ashleygraham

Эшли Грэм родила ребенка от Джастина Эрвина, за которого вышла замуж в 2010 году.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин с сыном Исааком

Фото: instagram.com/stories/ashleygraham

Грэм активно пропагандирует любовь к своему телу, и советует своей аудитории ни в коем случае не беспокоиться по поводу стандартов, навязываемых модой и обществом.

Уже через полгода после рождения малыша, которого назвали Исааком, Эшли Грэм снялась в рекламной кампании купальников. известно, что свои снимки она принципиально просит не ретушировать.

Ранее мы писали, что певица Джамала рассекретила свой вес спустя полгода после вторых родов.

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