Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Модель рlus-size Эшли Грэм засыпала Instagram своими голыми фото во время беременности

Сегодня, 14:00

Знаменитость отмечает год со дня рождения ее сына

Известная рlus-size модель Эшли Грэм, которая год назад впервые стала мамой, показала свои обнаженные фото, сделанные во время беременности.

Снимки 33-летняя знаменитость опубликовала в Instastories, поделившись послеродовым опытом с фолловерами.

Фото: instagram.com/stories/ashleygraham
Фото: instagram.com/stories/ashleygraham

Читайте также:
Модель рlus-size Эшли Грэм показала тело спустя три недели после родов: фото

Фото: instagram.com/stories/ashleygraham

Эшли не стесняется своего тела и смело демонстрирует, как сцеживает молоко с помощью специального молокоотсоса.

Фото: instagram.com/stories/ashleygraham

Эшли Грэм родила ребенка от Джастина Эрвина, за которого вышла замуж в 2010 году.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин с сыном Исааком
Фото: instagram.com/stories/ashleygraham

Грэм активно пропагандирует любовь к своему телу, и советует своей аудитории ни в коем случае не беспокоиться по поводу стандартов, навязываемых модой и обществом.

Уже через полгода после рождения малыша, которого назвали Исааком, Эшли Грэм снялась в рекламной кампании купальников. известно, что свои снимки она принципиально просит не ретушировать.

Ранее мы писали, что певица Джамала рассекретила свой вес спустя полгода после вторых родов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Анастасия Волочкова обнажилась у иконы святой (фото) Спасательницы Малибу: Оля Полякова с дочкой примерили одинаковые купальники (фото) На стиле: сексуальная Дженнифер Лопес в шикарной фотосессии для глянца
модель беременна Эшли Грэм plus-size фигура звезд
Реклама

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов

Популярные статьи

Сегодня, 13:05Events

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 12:58Здорово

Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест

Сегодня, 11:47Вкусно

Крещенский Сочельник-2021: что приготовить на праздник

Сегодня, 11:42Звездно

"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

Сегодня, 10:06Фаново

Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 18:32Звездно

"Пока, Борь!": экс-супруга Бориса Грачевского из Украины эмоционально попрощалась с ним

Вчера, 17:36Фаново

Купание на Крещение 2021: народные традиции

Вчера, 15:23Звездно

Кино на вечер: 10 лучших фильмов с Джимом Керри

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 17-23 января: все знаки зодиака

16 январяЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в первом выпуске

16 январяЗвездно

Ван Дамм и слезы Каменских: как прошел первый эфир шоу "Маска"

16 январяЗвездно

Всемирный день The Beatles: в каких фильмах звучали песни легендарной группы

16 январяЗдорово

Зачем нырять в воду на Крещение – основные причины

16 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 16 января: Весы будут решалой, а Скорпионы будут злиться

15 январяЗдорово

10 правил и ошибок во время ныряния на Крещение

15 январяЗвездно

"Похотливый старый еврей": светская львица обвинила Грачевского в домогательствах

Новости партнеров

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Мовою оригіналу: Гросу показала, як розважається після розлучення
Мовою оригіналу: Гросу показала, як розважається після розлучення
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание
Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять