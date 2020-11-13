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"Все тело ломало": Даша Ульянова из "Холостяк-10" подхватила коронавирус

13 ноября, 09:51

Девушка рассказала о симптомах на своей странице в Instagram

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова, которая ранее показала себя в детстве и рассказала о комплексах, заразилась коронавирусом. Девушку настигла болезнь с ее неприятными симптомами. О об этом Даша рассказала на своей странице в Instagram.

По совам Ульяновой, ей стало плохо совершенно неожиданно. Она почувствовала слабость, ломоту в теле и тут же вызвала врача.

"Я почувствовала нереальную слабость, боль в горле, поднялась температура и все тело, как будто ломало... вызвала врача, который сделал тест...", – написала девушка в соцсети.

Даша Ульянова
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Вскоре у Ульяновой пропало обоняние, а следом пришел положительный ответ на тест.

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Победительница "Холостяка" обратилась к своим фолловерам с просьбой заботиться о себе и своих близких. А в сторис она попросила тех, кто уже болел COVID-19, рассказать, как протекала болезнь и как долго длилось лечение.

Как коронавирус переносят дети, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась Юлия Волкова из "Тату".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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