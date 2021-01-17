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Спасательницы Малибу: Оля Полякова с дочкой примерили одинаковые купальники (фото)

Сегодня, 09:31

Девушки похвастались стройными фигурами на отдыхе

Недавно мы писали, что 15-летняя Маша Полякова похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини. А вот ее мама поделилась на своей странице в Instagram другими фото с Мальдив.

На них Полякова старшая и Полякова младшая позируют вместе в красных сдельных купальниках – они выглядят как близняшки, а ноги у них на самом деле очень длинные.

Оля Полякова с дочкой Машей
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Пофоткались немножко) Это всегда стресс, всегда скандал) Но по нам не видно, спасательницы "мальдиву" в действии", – подписала кадры Оля Полякова.

Оля Полякова с дочкой Машей
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с дочкой Машей
Фото: instagram.com/polyakovamusic

К слову, в Сети Олю Полякову раскритиковали за отдых на дорогостоящем экзотическом курорте. Ей напомнили, что не так давно она устраивала акцию протеста и жаловалась, что из-за карантина концертная индустрия на грани и денег нет.

Сама Оля никак обвинения не прокомментировала.

Оля Полякова рассказала про свои оригинальные наряды на шоу "Маска". Подробнее – в сюжете:

Мы также писали, что Дженнифер Лопес в красном бикини показала, как надо радоваться жизни.

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