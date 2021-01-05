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Умерла двоюродная сестра королевы Елизаветы II

Сегодня, 11:22

Мэри Колман была племянницей королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон

2021 год у королевы Елизаветы II начался с потерь. У нее умерла двоюродная сестра леди Мэри Колман. Ей было 88 лет. Об это сообщает Hello.

Мэри (в девичестве Боуз-Лайон) была племянницей королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Отцом Мэри был один из четырех братьев супруги короля Георга VI — капитан Майкл Боуз-Лайон.

Мэри Колман с принцом Чарльзом
Мэри Колман с принцом Чарльзом
Фото: hellomagazine

В 19 лет леди Мэри вышла замуж за бизнесмена Тимоти Колмана. У пары было пятеро детей — сыновья Джеймс и Мэттью, дочери Сабрина, Эмма и Сара, десять внуков и 16 правнуков.

По приглашению королевы леди Мэри вместе с мужем присутствовали на семейных мероприятиях. Также двоюродная сестра Елизаветы II занималась благотворительностью.

Напомним, недавно в Сети появилось фото, на котором Елизавете II три года.

Ранее мы рассказывали, что праздник в честь 100-летия принца Филиппа может не состояться.

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