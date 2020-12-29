Праздник в честь 100-летия принца Филиппа под угрозой срыва

Герцог Эдинбургский не хочет отмечать свой юбилей

Принц Гарри и Меган Маркл планировали приехать в Британию в июне следующего года на 100-летие принца Филиппа. Но как стало известно, виновник торжества не планирует устраивать большой праздник. Об этом сообщает Telegraph.

Как говорит источник из Букингемского дворца, супруг Елизаветы I I"не хочет суеты" вокруг своего юбилея и никакого большого торжества он делать не хочет. Тем более неизвестно какая ситуация будет с коронавирусом.

Елизавета II и принц Филипп Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Нельзя ничего сделать против человеческой воли. А единственная личность, которая точно не захочет иметь что-то общее с этим – сам герцог. Он вышел на пенсию, отошел от всех дел и просто не хочет суеты. Не стоит обвинять его", – сказал источник из Букингемского дворца.

Известно, что подготовка к 100-летию должна была начаться в январе 2021 года. Инсайдер сообщил, что королевская семья рассматривает вариант празднования юбилея в частном порядке.

Ранее мы рассказывали, что королевская семья впервые встретилась с начала карантина.

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