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Королевская семья в напряжении: сестра Меган Маркл выпустила книгу мемуаров

Сегодня, 15:08

Саманта Маркл обещает рассказать кучу секретов, которые раскроют ее сводную сестру

Старшая сводная сестра Меган Маркл – Саманта, которая назвала герцогиню виновной в "расколе" королевской семьи, выпускает собственную книгу мемуаров. В ней писательница обещает "разоблачить" супругу принца Гарри.

Описание книги Саманты гласит: "Вещи не всегда такие, какими кажутся, в мире, где социальные ярлыки определяют, кто мы, как мы живем и как мы смотрим друг на друга".

В интервью The Sun Саманта сказала: "Я думаю, что королевской семье это понравится, и они будут наслаждаться этим, и ничего не должно вызывать у них дискомфорта. Я надеюсь, что они найдут это теплым, забавным, честным и искренним".

Меган Маркл/Саманта Маркл
Меган Маркл/Саманта Маркл

Однако, как говорят источники издания, Меган не единственная, кто боится разоблачения, поскольку члены королевской семьи тоже готовятся к унижениям, которые могут последовать в результате выхода книги.

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56-летняя Саманта Маркл в мемуарах расскажет историю своей жизни, которая пересекается с Меган и британской королевской семьей. Она утверждает, что некоторые факты "заставят сестру почувствовать себя неловко".

О трагедии, случившейся с Меган Маркл, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что Spotify раскритиковали за многомиллионный контракт с Меган Маркл и принцем Гарри.

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королевская семья Меган Маркл
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