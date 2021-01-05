Померла двоюрідна сестра королеви Єлизавети II
Мері Колман була племінницею королеви-матері Єлизавети Боуз-Лайон
2021 рік у королеви Єлизавети II почався з втрат. У неї померла двоюрідна сестра леді Мері Колман. Їй було 88 років. Про це повідомляє Hello.
Мері (в дівоцтві Боуз-Лайон) була племінницею королеви-матері Єлизавети Боуз-Лайон. Батьком Мері був один з чотирьох братів дружини короля Георга VI – капітан Майкл Боуз-Лайон.
У 19 років леді Мері вийшла заміж за бізнесмена Тімоті Колмана. У пари було п'ятеро дітей – сини Джеймс і Меттью, дочки Сабріна, Емма і Сара, десять онуків і 16 правнуків.
На запрошення королеви леді Мері разом з чоловіком були присутні на сімейних заходах. Також двоюрідна сестра Єлизавети II займалася благодійністю.
Нагадаємо, недавно в Мережі з'явилося фото, на якому Єлизаветі II три роки.
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