Померла двоюрідна сестра королеви Єлизавети II

Мері Колман була племінницею королеви-матері Єлизавети Боуз-Лайон

2021 рік у королеви Єлизавети II почався з втрат. У неї померла двоюрідна сестра леді Мері Колман. Їй було 88 років. Про це повідомляє Hello.

Мері (в дівоцтві Боуз-Лайон) була племінницею королеви-матері Єлизавети Боуз-Лайон. Батьком Мері був один з чотирьох братів дружини короля Георга VI – капітан Майкл Боуз-Лайон.

Мері Колман з принцом Чарльзом Фото: hellomagazine

У 19 років леді Мері вийшла заміж за бізнесмена Тімоті Колмана. У пари було п'ятеро дітей – сини Джеймс і Меттью, дочки Сабріна, Емма і Сара, десять онуків і 16 правнуків.

На запрошення королеви леді Мері разом з чоловіком були присутні на сімейних заходах. Також двоюрідна сестра Єлизавети II займалася благодійністю.

Нагадаємо, недавно в Мережі з'явилося фото, на якому Єлизаветі II три роки.

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