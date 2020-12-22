Внучка Елизаветы II показала округлившийся животик
Принцесса Евгения беременна первенцем
Принцесса Евгения, которая отказалась от королевского титула, продемонстрировала округлившийся животик. Будущую маму сфотографировали, когда она выходила с работы. Как предполагают СМИ, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнт станут родителями в начале 2021 года.
Внучка Елизаветы II выбрала облегающее платье, которое демонстрирует округлившийся животик. Поверх платья было дымчато-голубое пальто бренда Zara. Образ дополнили сапоги на низком ходу. А вот сумку принцесса Евгения выбрала бренда Louis Vuitton. Не забыла будущая мама и о защитной маске.
Стоит отметить, что принцесса Евгения не исполняет обязанностей члена королевской семьи. Она работает арт-директором одной из лондонских галерей Hauser & Wirth.
Ранее мы рассказывали о беременности еще одной внучки Елизаветы II.
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