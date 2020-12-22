Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Внучка Елизаветы II показала округлившийся животик

Сегодня, 15:52

Принцесса Евгения беременна первенцем

Принцесса Евгения, которая отказалась от королевского титула, продемонстрировала округлившийся животик. Будущую маму сфотографировали, когда она выходила с работы. Как предполагают СМИ, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнт станут родителями в начале 2021 года.

Внучка Елизаветы II выбрала облегающее платье, которое демонстрирует округлившийся животик. Поверх платья было дымчато-голубое пальто бренда Zara. Образ дополнили сапоги на низком ходу. А вот сумку принцесса Евгения выбрала бренда Louis Vuitton. Не забыла будущая мама и о защитной маске.

Принцесса Евгения.
Принцесса Евгения.
Фото: instagram.com/diana.beatrice.eugenie

Принцесса Евгения
Принцесса Евгения
Фото: instagram.com/diana.beatrice.eugenie

Принцесса Евгения
Принцесса Евгения
Фото: instagram.com/diana.beatrice.eugenie

Стоит отметить, что принцесса Евгения не исполняет обязанностей члена королевской семьи. Она работает арт-директором одной из лондонских галерей Hauser & Wirth.

Ранее мы рассказывали о беременности еще одной внучки Елизаветы II.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Не любит укладки и строгая мама: какая Кейт Миддлтон в повседневной жизни Меган Маркл стала популярнее Кейт Миддлтон Пиппа Миддлтон беременна во второй раз - СМИ
Елизавета II королевская семья принцесса Евгения
Источник: instagram.com/diana.beatrice.eugenie
Реклама

Новости партнеров

Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: топ-4 симптома
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: топ-4 симптома
Как выглядят звезды «Иронии судьбы» спустя 45 лет
Как выглядят звезды «Иронии судьбы» спустя 45 лет
Лорак потрясла потеря, певица сделала признание
Лорак потрясла потеря, певица сделала признание

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Сегодня, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Сегодня, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 18:28Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Вчера, 18:27Food

Как приготовить тушеную квашеную капусту

Вчера, 15:00Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Вчера, 11:46Events

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 11:08Food

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

20 декабряСтиль

Увлажнитель воздуха, цепь или сыворотка для лица: что подарить подруге на Новый год

20 декабряШоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

20 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

20 декабряШоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

Новости партнеров

Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Модель Джоселин Кано умерла после пластической операции ягодиц
Модель Джоселин Кано умерла после пластической операции ягодиц
Холодец в бутылке: новогодний
Холодец в бутылке: новогодний

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять