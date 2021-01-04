Наряд Кейт Миддлтон стоимостью 199 долларов признан самым популярным

Кейт Миддлтон назвали самой влиятельной модницей Британии

Не зря каждый выход Кейт Миддлтон считается идеальным. Для британцев герцогиня Кембриджская стала fashion-инфлюэнсером 2020 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Рейтинг составлялся на основе анализа информации о том, какие знаменитости вдохновляют покупателей на поиск одежды, которую они носили в 2020-м.

По данным сайта LovetheSales.com, стильные образы герцогини искали чаще всего. Больше всего британцам понравилось платье с цветочным принтом от марки Faithfull the Brand стоимостью 199 долларов, которое Кейт Миддлтон надевала во время визита в детский хоспис в Норфолке.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Также пользователи оценили наряды Кейт, которые она выбирала для Zoom-встреч. Эксперты отметили, что "домашние" образы жены принца Уильяма были просты, но изысканы

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, какая Кейт Миддлтон в повседневной жизни.

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