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Букингемский дворец опубликовал раритетное фото. На нем Елизавете II всего три года

Сегодня, 17:20

Это рождественская открытка 1929 года

Пока поклонники королевской семьи ждут рождественскую открытку ЕлизаветыII, Букингемский дворец решил всех порадовать раритетным фото. На официальной страничке королевской семьи в Instagram опубликовали рождественскую открытку 1929 года. На снимке Елизавете II три года.

"На снимке изображены герцог и герцогиня Йоркские (будущий король Георг VI и королева Елизавета, королева-мать) и их трехлетняя дочь принцесса Елизавета Йоркская (теперь королева Елизавета II)", – подписан кадр.

Рождественская открытка 1929 год
Рождественская открытка 1929 год
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Напомним, что в этом году Елизавета II и ее муж принц Филипп будут отмечать Рождество в Виндзорском замке без родственников.

Ранее свои рождественские открытки представили принц Чарльз с Камиллой, Кейт Миддлтон и принц Уильям. Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия, свою открытку они все-таки сделали.

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