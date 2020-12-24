Букингемский дворец опубликовал раритетное фото. На нем Елизавете II всего три года

Это рождественская открытка 1929 года

Пока поклонники королевской семьи ждут рождественскую открытку ЕлизаветыII, Букингемский дворец решил всех порадовать раритетным фото. На официальной страничке королевской семьи в Instagram опубликовали рождественскую открытку 1929 года. На снимке Елизавете II три года.

"На снимке изображены герцог и герцогиня Йоркские (будущий король Георг VI и королева Елизавета, королева-мать) и их трехлетняя дочь принцесса Елизавета Йоркская (теперь королева Елизавета II)", – подписан кадр.

Рождественская открытка 1929 год Фото: instagram.com/theroyalfamily

Напомним, что в этом году Елизавета II и ее муж принц Филипп будут отмечать Рождество в Виндзорском замке без родственников.

Ранее свои рождественские открытки представили принц Чарльз с Камиллой, Кейт Миддлтон и принц Уильям. Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия, свою открытку они все-таки сделали.

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