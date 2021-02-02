Умер знаменитый фотограф, снимавший Мадонну и Синди Кроуфорд

Рики Пауэллу было 59 лет

Вчера ушел из жизни знаменитый театральный режиссер Сергей Проскурня. Сегодня не стало еще одной знаковой фигуры в мире культуры. Американский фотограф Рики Пауэлл, который снимал многих американских знаменитостей, умер от сердечной недостаточности в возрасте 59 лет, сообщает The Guardian.

"Я просто хочу, чтобы все знали, что он особенный человек, его будет очень не хватать", – сказал Тоно Радвани, менеджер фотографа.

Пауэлл родился в Нью-Йорке в 1961 году и всю жизнь прожил в этом городе, в основном в Гринвич-Виллидж. Он начал фотографировать в 1985 году и развил собственный нестандартный стиль. Рики назвал себя "случайно ставшим культовым фотографом", делающим "профессиональные фотографии для вечеринок".

Рики Пауэлл Фото: instagram.com/thelazyhustler

Фотопортреты певицы Мадонны, модели Синди Кроуфорд, художника и дизайнера Энди Уорхола, режиссера Софии Копполы, звезды "Матрицы" Лоренса Фишберна и многих других были выставлены в художественных галереях Нью-Йорка и опубликованы в нескольких фотокнигах.

Фото:instagram.com/thelazyhustler

В объектив Рики попадали многие звезды: от знаменитых спортсменов до популярных музыкантов.

Фото:instagram.com/thelazyhustler

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса умер сценарист "Симпсонов".

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