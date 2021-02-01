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Один из создателей "Симпсонов" умер из-за коронавируса

Сегодня, 16:05

Марку Уилмору было 57 лет

Ушел из жизни один из создателей культового комедийного мультсериала "Симпсоны" Марк Уилмор. Он был одним из сценаристов сериала, а также исполнительным продюсером. О смерти автора сообщил его брат в Twitter.

57-летний Марк Уилмор умер после заражения коронавирусом.

"Он скончался, борясь с коронавирусом и другими заболеваниями, из-за которых он страдал много лет", – сообщил брат покойного.

Умер сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор
Умер сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор
Фото: wikipedia.org, twitter.com/larrywilmore

Марк Уилмор присоединился к команде создателей "Симпсонов" еще в 2002 году. За один из своих эпизодов – "Вечное сияние симпсоновского разума", сценарист получил престижную премию "Эмми". Всего на эту награду он был номинирован 10 раз.

Ранее сообщалось о смерти певицы, которая сотрудничала с Мадонной.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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смерть Симпсоны сценарист коронавирус
Источник: twitter.com/larrywilmore
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