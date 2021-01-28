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Актер Василий Лановой умер от COVID-19

Сегодня, 23:00

В начале января российский актер заболел

Сегодня, 28 января, народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Смерть подтвердила его жена Ирина Купченко.

"Василий Семенович скончался", – рассказала супруга артиста.

О том, что Лановой заболел коронавирусом, стало известно 2 января. Также заболела его жена, народная артистка РСФСР Ирина Купченко. Российский артист тогда чувствовал себя нормально, но решил лечь в клинику для поддержания состояния здоровья.

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Вчера состояние российского актера ухудшилось, его перевели на ИВЛ. Сегодня после обеда сатурация в легких упала до 91. Лановому поставили дренаж в правой плевральной полости, применяли стимулирующие препараты, повышающие давление. Но спасти его не удалось.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Народный артист СССР. Известен по фильмам "Алые паруса", "Анна Каренина", "Война и мир", "Дни Турбиных", "Коллеги", "Офицеры", "Павел Корчагин", "Семнадцать мгновений весны", "Солярис" и другим.

Ранее в возрасте 79 лет скончался известный российский актер театра и кино Иван Бортник. Он хорошо известный зрителям по роли "Промокашки" в фильме "Место встречи изменить нельзя".

Напомним, в начале этого года скончалась старейшая советская актриса с украинскими корнями.

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