Некролог. Жизнь и творчество Сергея Проскурни, который показал миру украинский театр

На 64-м году жизни умер знаковый театральный режиссер

Вчера ушел из жизни один из самых выдающихся украинских театральных режиссеров современности, а также продюсер Сергей Проскурня. Ему было 63 года.

В своем заявлении экс-министр культуры Евгений Нищук отметил, что трудно понять масштабы событий, которых касались сердце и креатив покойного режиссера. Но все же мы попытаемся хотя бы немного охватить творческое наследие Сергея Проскурни и поделиться с вами, как же жил выдающийся режиссер.

Сергей Проскурня / Фото: Юрий Гармаш Фото: facebook.com/garmas.urij

Юность

Сергей Проскурня родом из Львова. Во время учебы в школе он занимался в музыкальной школе по классу скрипки, но уже в возрасте 12 лет переехал с семьей в Черкассы. Спустя десятилетия в этом городе Сергей Проскурня поставит знаменитые постановки, в том числе и международный проект – постановку комичной оперы Иоганна Штрауса.

В Черкассах Сергей Проскурня закончил музыкальное училище по классу альта и уже в юности проявил интерес и страсть к театру. После нескольких неудачных попыток поступить в театральные вузы Москвы, Сергей начал работать учителем по классу скрипки и фортепиано в Черкассах, а затем ушел служить в армию. Но и после этого Сергей вернулся к театру: будущий режиссер увлекся творчеством Леся Курбаса, и параллельно с работой на тракторном и турбинном заводе в Харькове готовился к поступлению на режиссерский.

В 1980-м году Сергей Проскурня поступил в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, где его преподавательницей по актерскому мастерству была Ада Роговцева.

Сергей Проскурня Фото: facebook.com

Театральные прорывы и новаторские арт-проекты

Уже через четыре года Сергей дебютировал как театральный режиссер с комедией Мольера "Месье де Пурсоньяк" и активно участвовал в создании постановок в Киевских театрах, радиоспектаклях, создавал новые театры-студии, театральные лаборатории и мастер-классы.

В конце 80-х Сергей Проскурня стал одним из авторов концепции фестиваля популярной песни и современной "Червона рута" и выступил режиссером первого фестиваля.

"Червона рута" Фото: facebook.com/serhiy.proskurnia

В то же время режиссер инициировал в Киеве серию хеппенингов – иными словами перформанс, во время которого творцы привлекают к участию зрителей, а сценарий строится на импровизации. К слову, все эти годы одним из духовных наставников Проскурни был знаменитый режиссер Сергей Параджанов.

Сергей Проскурня Фото: facebook.com/operetta.kiev1

С начала 1992-го режиссер создал и провел 11 международных театральных фестивалей-лабораторий. За это время в них приняло участие более 330 коллективов из разных стран мира. Режиссер объединял не только украинское театральное общество благодаря своим постановкам и арт-проектам, но и показывал миру театральную Украину.

Например, в ноябре 1990 года Сергей Проскурня отправился в Нью-Йорк – поездка стала началом творческого сотрудничества с "гением американской культуры" и создательницей Офф-Бродвея (альтернатива бродвейским постановкам) Хелен Стюарт. Вскоре Сергей Проскурня стал приглашенным гостем фестиваля в Линкольн-центре в США, проводил семинар в Гарварде о культуре современной Украины.

Для обмена опытом между странами и изучения творчества польского театрального деятеля Ежи Гротовского и украинского режиссера Леся Курбаса, Сергей Проскурня арт-программы "Дни Леся Курбаса в Польше" и "Дни Ежи Гротовского в Украине".

Сергей Проскурня Фото: facebook.com

В конце 2000-х Сергей Проскурня был художественным руководителем Одесского национального академического театра оперы и балета. А с 2009 по 2015 год Сергей Проскурня работал главным режиссером Черкасского драматического театра.

К двухсолтетию Тараса Шевченко Сергей Проскурня выпустил фильм "Тарас Шевченко. Идентификация", а также ко Дню независимости в 2016 году выступил режиссером-постановщиком концерта "Украина. Рожденные свободными".

Сергей Проскурня Фото: facebook.com

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса умер сценарист "Симпсонов".

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