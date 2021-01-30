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Умерла певица, которая сотрудничала с Мадонной

Сегодня, 17:14

Певица скончалась в результате несчастного случая

На 35-м году жизни умерла шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон). Об этом сообщает The Guardian с ссылкой на официальных представителей.

Певица умерла в своем доме в Афинах. Причиной смерти менеджмент артистки назвал несчастный случай.

""С глубоким сожалением я вынужден сообщить, что музыкант и продюсер Sophie скончалась сегодня около 04:00 в доме, где она проживала в Афинах, после внезапного несчастного случая, – сообщили представители певицы.

Sophie
Sophie
Фото: скриншот

В 2018 году единственный студийный альбом Sophie Oil of Every Pearl's Un-Insides был номинирован на премию "Грэмми" в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом".

Среди музыкантов, с которыми артистка работала на протяжении всей своей карьеры, были Леди Гага, Ники Минаж и Мадонна.

Ранее мы рассказывали о смерти звезды сериала "Молодежка".

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