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Помер знаменитий фотограф, який знімав Мадонну і Сінді Кроуфорд

Сьогодні, 17:14

Ріки Павеллу було 59 років

Вчора пішов з життя знаменитий театральний режисер Сергій Проскурня. Сьогодні не стало ще однієї знакової постаті в світі культури. Американський фотограф Ріки Павелл, який знімав багатьох американських знаменитостей, помер від серцевої недостатності у віці 59 років, повідомляє The Guardian.

"Я просто хочу, щоб всі знали, що він особлива людина, його буде дуже не вистачати", – сказав Тоно Радвані, менеджер фотографа.

Павелл народився в Нью-Йорку в 1961 році і все життя прожив у цьому місті, в основному в Грінвіч-Віллідж. Він почав фотографувати в 1985 році і розвинув власний нестандартний стиль. Ріки назвав себе "культовим фотографом, що став таким випадково", і який робить "професійні фотографії для вечірок".

Рікі Павелл
Рікі Павелл
Фото: instagram.com/thelazyhustler

Фотопортрети співачки Мадонни, моделі Сінді Кроуфорд, художника і дизайнера Енді Ворхола, режисера Софії Копполи, зірки "Матриці" Лоренса Фішберна і багатьох інших були виставлені в художніх галереях Нью-Йорку і опубліковані в кількох фотокнигах.

Фото:instagram.com/thelazyhustler

В об'єктив Ріки потрапляли багато зірок: від знаменитих спортсменів до популярних музикантів.

Фото:instagram.com/thelazyhustler

Раніше повідомлялося, що через коронавірус помер сценарист "Сімпсонів".

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