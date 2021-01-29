Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умерла знаменитая актриса Сисели Тайсон

Сегодня, 04:44

Ей было 96 лет

На 97-м году жизни умерла знаменитая американская актриса Сисели Тайсон.

Об этом сообщили представители актрисы, передает AP.

"С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон объявила об ее уходе сегодня днем", – говорится в сообщении.

Причина ее смерти пока не уточняется.

Сисели Тайсон за свою карьеру была 11 раз номинирована на премию "Эмми". Три раза она выигрывала статуэтки. В 1997 году Тайсон была удостоена именной звезды на Голливудской аллее славы.

Последние роли у нее были в таких фильмах: "Урок перед смертью" (1999), "Относительно незнакомый" (2009) и "Поездка в Баунтифул" (2014).

Мы также писали, что на 94-м году ушла из жизни знаменитая американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Эмми" и "Золотой глобус" Клорис Личмен.

Ранее также сообщалось, что исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев умер от коронавируса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
смерть Оскар актриса эмми
Реклама

Новости партнеров

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети

Популярные статьи

Вчера, 17:53Вкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Вчера, 16:15Вкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

27 январяЗвездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

27 январяЗвездно

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?

27 январяЗвездно

Умер звезда сериала "Молодежка"

27 январяЗвездно

Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

27 январяЗвездно

"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

27 январяВкусно

Курага – в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт

27 январяЗвездно

"Самое большое счастье на свете": Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности

27 январяPR

Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

27 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры

26 январяЗвездно

90-летний актер Иван Краско стал отцом и снова женится на молодой избраннице

26 январяЗвездно

Кейт Миддлтон назвали самой ленивой в королевской семье

26 январяВкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

26 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

Новости партнеров

Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Димопулос в бикини показала показала все свои прелести!
Димопулос в бикини показала показала все свои прелести!
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять