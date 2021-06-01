Звезда сериала Великолепный век попал в серьезное ДТП. Появились фото с места события

Чтобы избежать рокового столкновения, актер совершил опасный маневр, в результате которого его автомобиль перевернулся

Фото: Сегодня

Звезда популярного в Украине турецкого сериала "Великолепный век" Илькер Аксум по дороге в аэропорт попал в серьезное ДТП. Актер существенно превысил скоростной режим и едва не протаранил мотоциклиста. Чтобы избежать рокового столкновения, он совершил опасный маневр, в результате которого его автомобиль перевернулся.

Об этом сообщает издание Haber Turk.

Очевидцам дорожного происшествия – обычным уличным торговцам – удалось спасти Аксума. Они перерезали ремень безопасности, а затем вытащили мужчину из салона.

Очевидцам дорожного происшествия удалось спасти Аксума Фото: CNN Turk

Как позже выяснилось, актер отделался незначительными ушибами и царапинами. Чего не скажешь о его машине – авто превратилось в груду металла и теперь не подлежит восстановлению.

Авто превратилось в груду металла Фото: CNN Turk

После ДТП Илькер Аксум, исполнивший роль Джафера-аги в сериале "Великолепный век", вышел на связь с поклонниками через соцсети. Он заверил многочисленных фанатов, что его здоровью ничего не угрожает.

"Представляете, у меня небольшая царапина на руке. Я очень благодарен всем вам за ваш интерес, любовь и те прекрасные слова, которые вы написали. Не волнуйтесь. Я вас всех очень люблю", – обратился актер к подписчикам.

Илькер Аксум – турецкий актер. Закончил Анкаринскую государственную консерваторию Университета Хасеттепе. Некоторое время актер работал в Муниципальном театре Бакыркей и около года в Стамбульском городском театре. Активно снимается в кино и сериалах ("Да будет любовь", "Маленький апокалипсис", "Иностранный жених"). Был женат на Белгин Эрдоган. Пара поженилась в 2008 году, а в 2012 году – развелась.

Напомним, ранее баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Бен Маклемор стал виновником аварии в Калифорнии после матча с Голден Стэйт и просто чудом не перевернулся на своем пикапе.

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