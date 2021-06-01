Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда сериала Великолепный век попал в серьезное ДТП. Появились фото с места события

Сегодня, 07:50

Чтобы избежать рокового столкновения, актер совершил опасный маневр, в результате которого его автомобиль перевернулся

Фото: Сегодня

Звезда популярного в Украине турецкого сериала "Великолепный век" Илькер Аксум по дороге в аэропорт попал в серьезное ДТП. Актер существенно превысил скоростной режим и едва не протаранил мотоциклиста. Чтобы избежать рокового столкновения, он совершил опасный маневр, в результате которого его автомобиль перевернулся.

Об этом сообщает издание Haber Turk.

Очевидцам дорожного происшествия – обычным уличным торговцам – удалось спасти Аксума. Они перерезали ремень безопасности, а затем вытащили мужчину из салона.

Очевидцам дорожного происшествия удалось спасти Аксума
Очевидцам дорожного происшествия удалось спасти Аксума
Фото: CNN Turk

Как позже выяснилось, актер отделался незначительными ушибами и царапинами. Чего не скажешь о его машине – авто превратилось в груду металла и теперь не подлежит восстановлению.

Авто превратилось в груду металла
Авто превратилось в груду металла
Фото: CNN Turk

После ДТП Илькер Аксум, исполнивший роль Джафера-аги в сериале "Великолепный век", вышел на связь с поклонниками через соцсети. Он заверил многочисленных фанатов, что его здоровью ничего не угрожает.

"Представляете, у меня небольшая царапина на руке. Я очень благодарен всем вам за ваш интерес, любовь и те прекрасные слова, которые вы написали. Не волнуйтесь. Я вас всех очень люблю", – обратился актер к подписчикам.

Илькер Аксум – турецкий актер. Закончил Анкаринскую государственную консерваторию Университета Хасеттепе. Некоторое время актер работал в Муниципальном театре Бакыркей и около года в Стамбульском городском театре. Активно снимается в кино и сериалах ("Да будет любовь", "Маленький апокалипсис", "Иностранный жених"). Был женат на Белгин Эрдоган. Пара поженилась в 2008 году, а в 2012 году – развелась.

Напомним, ранее баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Бен Маклемор стал виновником аварии в Калифорнии после матча с Голден Стэйт и просто чудом не перевернулся на своем пикапе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Неожиданно выбежал на дорогу: в Киеве таксист сбил маленького мальчика (фото) Не проскочил на светофоре? В Киеве столкнулось два авто (фото) В центре Киева водитель врезался в машину патрульных (видео) Не пристегнулся и вылетел через окно: в Киевской области произошло смертельное ДТП (фото)
ДТП Турция актер Великолепный век
Реклама

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Events

Яркие открытки с первым днем лета: поздравления, проза, стихи и картинки

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Вчера, 18:17Психо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

Вчера, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Вчера, 13:47Звездно

Это медаль на моем теле: Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной"

Вчера, 11:31Вкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Вчера, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Вчера, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Вчера, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Вчера, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

30 маяЗдорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Козловский перекрасился в блондина и кардинально сменил имидж
Козловский перекрасился в блондина и кардинально сменил имидж
Анджеліна Джолі зізналася в самотності
Анджеліна Джолі зізналася в самотності
Чего мужчины боятся в женщинах больше всего
Чего мужчины боятся в женщинах больше всего
"20 лет назад мы встретились": Брежнева нежно поздравила дочь
"20 лет назад мы встретились": Брежнева нежно поздравила дочь

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять