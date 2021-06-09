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Долго боролась с болезнью. Умерла звезда сказки "Три орешка для Золушки"

Сегодня, 20:27

Актриса год назад оставила съемки очередной сказки и с тех пор практически не показывалась на людях

Либуше Шафранкова. Коллаж "Сегодня"
Либуше Шафранкова. Коллаж "Сегодня"

В Чехии умерла актриса Либуше Шафранкова, наиболее известная на постсоветском пространстве главной ролью в фильме-сказке "Три орешка для Золушки". Актрисе 7 июня исполнилось 68 лет.

Об этом сообщил сын актрисы Йозеф Абрам, передает СNN Prima News.

По информации издания, Шафранкова с 2014 года боролась с раком легких, но информация о причинах смерти не раскрывается.

Год назад Шафранковой из-за болезни пришлось оставить съемки очередной сказки "Маманек", где она должна была сыграть королеву. С тех пор она практически не показывалась на людях.

Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"/скрин видео.
Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"/скрин видео.


Актриса родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно, где окончила театральное училище. Впервые появилась в кино в 17 лет, но известность пришла к ней через два года, после фильма "Три орешка для Золушки", который вышел в 1973 году.

Напомним, в конце мая ушла из жизни 30-летняя болгарская актриса Лорина Камбурова. Девушка снялась в ряде американских фильмов ужасов, в том числе в киноленте "Техасская резня бензопилой".

Мы также писали, что умерла российская актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино".

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Чехия сказка смерть актриса
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