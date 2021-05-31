Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб
Мальчику стало плохо на спортивной площадке во время игры в баскетбол
Стали известны новые подробности загадочной смерти 15-летнего внука известного артиста и главы фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете Олега Филимонова. Мальчику стало плохо прямо на улице, а медикам не удалось его спасти.
Как рассказал дед умершего Эвана, все произошло очень трагично и неожиданно.
"Сейчас идет вскрытие. Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила моментально. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому как был высоким", – рассказал Олег Николаевич обозревателю "Сегодня" Игорю Серову.
Отметим, что скорая пыталась реанимировать подростка в течение 45 минут, но не получилось. В августе внуку Олега Филимонова исполнилось бы 16 лет.
Напомним, в прошлом году партия "Слуга народа" выдвигала юмориста Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы.
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