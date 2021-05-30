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Олег Филимонов потерял внука – СМИ

Сегодня, 22:45

Парню стало плохо во время игры в баскетбол и он потерял сознание, врачам не удалось его реанимировать

У одесского юмориста Олега Филимонова в воскресенье, 30 мая, умер 16-летней внук Эван Григор. Мальчику стало плохо на спортивной площадке во время игры в баскетбол.

Об этом сообщил телеграм-канал "Одесса Info".

На данный момент известно, что во время игры в баскетбол мальчику стало плохо и он потерял сознание. Прибывшим на место врачам не удалось его спасти.

"1-й курс механиков остался без старшины, жалко парня, еще в пятницу видел его на плацу", – прокомментировали случившееся под сообщением.

Официальной информации о смерти внука юмориста пока нет.

Напомним, в прошлом году партия "Слуга народа" выдвигала юмориста Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы.

Мы также сообщали, что в территориальных водах Панамы при загадочных обстоятельствах на борту иностранного судна скончался украинский капитан.

А в Москве на 54-м году жизни скончалась актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в фильме "Приключения Буратино".

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Одесса смерть внук Олег Филимонов
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