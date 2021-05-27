Умерла 30-летняя болгарская актриса, снимавшаяся в известных американских фильмах ужасов

Актриса Лорина Камбурова была известна по ролям в фильмах "Техасская резня бензопилой", "Doom: Аннигиляция" и других

Умерла актриса Лорина Камбурова Фото: facebook.com/lorina.kamburova

Ушла из жизни 30-летняя болгарская актриса Лорина Камбурова. Девушка снялась в ряде американских фильмов ужасов, в том числе в киноленте "Техасская резня бензопилой".

О смерти актрисы сообщил ее близкий друг Геннадий Авраменко на своей странице в Facebook. По словам Геннадия, девушка лежала в больнице с двусторонним воспалением легких.

Лорина Камбурова Фото: facebook.com/lorina.kamburova

В США девушка снялась в приквеле "Техасская резня бензопилой: кожаное лицо", а также в фильмах "Ночной мир", "Doom: Аннигиляция", "Смертельная гонка 4: Вне анархии" и других. Она также была вокалисткой группы Ross'N Lorina. Кроме этого, недавно состоялась премьера российского фильма с участием Лорины – "Любовь и монстры".

Лорина Камбурова родилась 1 февраля 1991 года в Варне, Болгария. В 2014 окончила Национальную академию театрального и киноискусства в Софии. Помимо съемок в кино девушка также играла в театре. Принимала участие в болгарском вокальном талант-шоу Music Idol. Два года назад выпустила свой музыкальный альбом.

Как пишет издание fakti.bg, девушка скончалась в Москве. Дядя Лорины собирает средства, чтобы доставить ее тело на родину.

Напомним, умерла актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино". Ранее мы сообщали, что умерла писательница Екатерина Вильмонт.

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