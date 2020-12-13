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Умер известный российский музыкант Андрей Сапунов: причина смерти

Сегодня, 12:45

Смерть музыканта подтвердила пресс-атташе коллектива "Воскресение"

На 65-м году жизни умер Андрей Сапунов – вокалист и гитарист российской рок-группы "Воскресение". Смерть музыканта изданию РБК подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

"К большому сожалению, это правда", – сообщила Абрамова. По ее словам, причиной смерти, по предварительным данным, стал инфаркт. В настоящее время вся информация о произошедшем уточняется.

Российский музыкант Андрей Сапунов
Российский музыкант Андрей Сапунов
Фото: facebook.com/andrebare

Андрей Сапунов играл в группе "Воскресение" почти с самого ее основания до 2016 года. Одной из причин, по которой музыкант покинул коллектив, был отказ выступать в Крыму. Алексей Романов, лидер группы "Воскресение", тогда объявил со сцены, что Сапунов отказался ехать в "оккупированный Крым". По словам организаторов концерта, им была названа другая причина отсутствия Сапунова – операция на сердце.

Андрей Сапунов также принимал участие в таких группах, как "Цветы", "Самоцветы", "Лотос", "СВ", "Трио Сапунова", "Трио: Романов – Сапунов – Кобзон".

Напомним, 2 декабря умер знаменитый советский и российский актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя из фильма "Собачье сердце".

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