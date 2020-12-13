Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появились подробности смерти Андрея Сапунова. Музыкант ранее отказался выступать в Крыму

Сегодня, 13:50

Известный артист умер на подъезде к приемному отделению больницы

Умер Андрей Сапунов – известный российский гитарист, музыкант, а также вокалист рок-группы "Воскресение". Ему было 64 года. По информации Telegram-канала Mash, исполнителю стало плохо утром 13 декабря, ему экстренно вызвали скорую.

Сообщается, что Сапунов умер на подъезде к приемному отделению больницы. Попытки реанимации оказались безуспешными. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт. Ранее эту информацию подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

Умер российский музыкант Андрей Сапунов
Умер российский музыкант Андрей Сапунов
Фото: facebook.com/andrebare

Андрей Сапунов играл в группе "Воскресение" почти с самого ее основания до 2016 года, покинув коллектив из-за разных политических взглядов с его лидером Алексеем Романовым – Сапунов отказался выступать в оккупированном Крыму.

Читайте также:
Умер Валентин Гафт: ТОП-3 фильма легендарного актера

Также артист принимал участие в таких группах, как "Цветы", "Самоцветы", "Лотос", "СВ", "Трио Сапунова", "Трио: Романов – Сапунов – Кобзон".

Напомнив, вчера, 12 декабря, умер знаменитый актер Валентин Гафт. Причиной смерти артиста стал инсульт, после которого Гафт восстанавливался несколько лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как Валентин Гафт успел побывать в "белом" и "черном списках" украинского Минкульта Умер Валентин Гафт: ТОП-3 фильма легендарного актера Умер знаменитый режиссер Ким Ки Дук от осложнений COVID-19 Умерла актриса из «Алисы в Стране чудес»
Россия смерть певец музыкант Андрей Сапунов
Реклама

Новости партнеров

Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте

Популярные статьи

Сегодня, 12:58Fun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 06:50Events

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

Сегодня, 05:20Fun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

Сегодня, 04:40Fun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

Вчера, 19:55Fun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

Вчера, 18:40Fun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

Вчера, 18:34Шоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

Вчера, 17:45Fun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

Вчера, 12:36Food

Оливье за 2300 гривен! Мы пошли на самый дорогой рынок Киева (репортаж)

11 декабряEvents

Что подарить на День святого Николая: 30 идей подарков

10 декабряШоу-бизнес

Умерла главный редактор журнала "Натали"

10 декабряFood

Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

10 декабряШоу-бизнес

Санина о вручении ей кубка Димопулос на "Танцях з зірками": "Это было неправильно и унизительно"

10 декабряEvents

Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи

10 декабряFood

Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

10 декабряШоу-бизнес

Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд

Новости партнеров

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Культовая одесская закуска. Рецепт форшмака от Татьяны Литвиновой
Культовая одесская закуска. Рецепт форшмака от Татьяны Литвиновой
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Погибшая в прямом эфире девушка Reeflay не единственная жертва
Погибшая в прямом эфире девушка Reeflay не единственная жертва

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять