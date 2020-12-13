Появились подробности смерти Андрея Сапунова. Музыкант ранее отказался выступать в Крыму

Известный артист умер на подъезде к приемному отделению больницы

Умер Андрей Сапунов – известный российский гитарист, музыкант, а также вокалист рок-группы "Воскресение". Ему было 64 года. По информации Telegram-канала Mash, исполнителю стало плохо утром 13 декабря, ему экстренно вызвали скорую.

Сообщается, что Сапунов умер на подъезде к приемному отделению больницы. Попытки реанимации оказались безуспешными. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт. Ранее эту информацию подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

Умер российский музыкант Андрей Сапунов Фото: facebook.com/andrebare

Андрей Сапунов играл в группе "Воскресение" почти с самого ее основания до 2016 года, покинув коллектив из-за разных политических взглядов с его лидером Алексеем Романовым – Сапунов отказался выступать в оккупированном Крыму.

Также артист принимал участие в таких группах, как "Цветы", "Самоцветы", "Лотос", "СВ", "Трио Сапунова", "Трио: Романов – Сапунов – Кобзон".

Напомнив, вчера, 12 декабря, умер знаменитый актер Валентин Гафт. Причиной смерти артиста стал инсульт, после которого Гафт восстанавливался несколько лет.

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