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Как Валентин Гафт успел побывать в "белом" и "черном списках" украинского Минкульта

Сегодня, 17:53

У актера была своя позиция

Сегодня скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни советский актер Валентин Гафт. Его запомнят не только по ролям в кино, но и высказываниям. Рассказываем о том, как из "белого списка" Минкульта он попал в "черный" и почему.

В 2015 году Министерство культуры Украины сформировало "белый список" деятелей культуры, которые поддерживают Украину в условиях агрессии, несмотря на риски, связанные с этим. В этот список попал Валентин Гафт. В Сети ему приписывали стихотворения, в которых критикуется российская агрессия.

Когда актер узнал, что попал в "белый список", он стал от него отказываться и проситься в "черный". Он признался, что не собирается приезжать в Украину. Артист опровергал факт, что был автором стихов о российской агрессии и говорил, что никогда не поддерживал Украину.

"Ничего подобного, это подделка, я в жизни не написал ни одного стихотворения об Украине!... В интернете пишут за меня, говорят за меня, подписывают моим именем, вставляют мою фотографию. Я не имею к этому никакого отношения", – сказал он в интервью для издания "Гордон".

В интервью для российских каналов актер стал обвинять украинскую власть в том, что она убивает своих граждан на Донбассе. Также артист считал Крым российским. В итоге Валентин Гафт попал в "черный список".

Ранее мы рассказывали, что репер Баста назвал себя украинцем, но не захотел говорить о Крыме.

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