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Умер знаменитый режиссер Ким Ки Дук от осложнений COVID-19

Сегодня, 12:11

Ему было 59 лет

Обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, кинорежиссер Ким Ки Дук скончался от коронавируса в Латвии. Смерть знаменитости наступила в результате осложнений от болезни. Об этом сообщил портал Delfi в пятницу, 11 декабря.

Известно, что Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. По неофициальным данным, Ким Ки Дук планировал покупку недвижимости в Юрмале, а также оформление вида на жительство. Однако на встречу режиссер не пришел. Начиная с 5 декабря Ким Ки Дук перестал выходить на связь. Смерть от осложнений COVID-19 была зафиксирована в больнице.

Ким Ки Дук на 71-м Венецианском кинофестивале
Ким Ки Дук на 71-м Венецианском кинофестивале
Фото: Getty Images

Ким Ки Дук – южнокорейский режиссер, многократный обладатель наград самых престижных в мире кинофестивалей.

В 2012 году получил главный приз 69-го Венецианского кинофестиваля "Золотого льва" за триллер "Пьета". Также он получил награду на этом кинофестивале за фильм "Пустой дом". На Каннском кинофестивале был отмечен наградой его фильм "Ариран", а на Берлинском – "Самаритянка".

Ранее мы сообщили, что умер Борис Плотников – звезда фильма "Собачье сердце".

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