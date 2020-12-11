Умерла актриса из "Алисы в Стране чудес"

У нее была болезнь Альцгеймера

В Лондоне умерла британская актриса Барбара Виндзор. Ей было 83 года. Эту новость подтвердил ее муж Скотт Митчелл. Сообщает BBC.

Причиной смерти актрисы стала болезнь Альцгеймера, которой та страдала с 2014 года.

Барбара Виндзор Фото: Instagram

За свою 60-летнюю карьеру актриса сыграла более чем в 50 картинах. Барбара стала известной благодаря ролям в серии фильмов "Так держать…" и в сериале "Жители Ист-Энда". Последними работами актрисы стали фильмы Алиса в Стране чудес" Тима Бертона и "Алиса в Зазеркалье" Джеймса Бобина. Также Виндзор сыграла роль в сериале "Доктор кто".

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