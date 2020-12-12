Умер Валентин Гафт: ТОП-3 фильма легендарного актера

Вспоминаем любимые фильмы

Сегодня стало известно о смерти актера Валентина Гафта. Он снялся более чем в 200 кинокартинках. Сегодня LifeStyle предлагают вспомнить популярные фильмы с участием легендарного актера.

Гараж

Фильм, основанный на реальных событиях. Сатирическая комедия рассказывает о сотрудниках НИИ, которые пришли на собрание гаражного кооператива не предполагая, что это займет много времени. Но выясняется, что гаражных боксов не хватит на всех. Героям предстоит выбрать, кто останется без гаража.

Чародеи

Новогодняя сказка, которая в очередной раз доказывает, что любовь творит чудеса. В красавицу Аленушку Санину влюблен ее коллега Сатанеев. Девушка его не замечает, она ждет свадьбы со своим женихом Иваном. Но Сатанеев не собирается сдаваться и с помощью колдовства хочет завладеть сердцем красавицы.

Здравствуйте, я ваша тетя!

Бродяга Бабс Баберлей,убегая от полисменов, случайно попадает в дом богатых людей. Там он знакомится с двумя джентльменами Чарли и Джеки, ожидающими приезд тетушки – миллионерши. Молодые люди предлагают преступнику сделку — они обещают не сдавать его полиции в обмен на одну услугу. Ему нужно сыграть роль тетушки и убедить судью Кригса, являющегося опекуном двум милых созданий, выдать девушек замуж за Чарли и Джеки.

Ранее мы рассказывали, что умер звезда сериала "Две судьбы".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться