Украинская телеведущая вышла замуж за француза. Смотрим свадебное видео

Виктория Маремуха поделилась с подписчиками радостной новостью и опубликовала в Instagram фото с праздника

Виктория Маремуха вышла замуж Фото: instagram.com/vicky_mare

Украинская телеведущая и модель Виктория Маремуха год назад объявила о расставании с французом Луи, который ей сделал предложение в 2019 году. Как признавалась телеведущая, на их отношения с Луи негативно повлияла пандемия. Из-за длительных карантинных ограничений Виктории и Луи приходилось переносить свадьбу, пара долгое время не жила вместе. Но все же спустя время им удалось наладить отношения и свадьба все-таки состоялась! Об этом стало известно благодаря новой публикации Виктории в Instagram.

"21.06.21. Только поженились", – лаконично подписала снимок Виктория.

Виктория Маремуха вышла замуж Фото: instagram.com/vicky_mare

Супруг Виктории Луи у себя в Instagram поделился небольшим видео со свадьбы.

"Только поженились и уже так счастлив", – подписал ролик Луи.

Пара решила не устраивать пышных гуляний, а отметила такое важное событие в ресторане в круг близких друзей.

Лето – чудесная пора для проведения свадьбы. Недаром многие пары ждут именно этот сезон, чтобы пожениться. Если у вас тоже скоро свадьба и вы в поисках интересных локаций недалеко от Киева – рекомендуем посмотреть наш фотоотчет по инстаграмным местам.

В Сети пару засыпали поздравлениями.

"Поздравляю!!! Наслаждайтесь жизнью вместе!"

"Поздравляю вас, желаю понимания и страстной любви на всю жизнь"

"Ваууу! Мои поздравления Вам! Наконец-то! Взаимопонимание, мудрости и безграничной любви"

"Ура! Наконец-то ,я безумно рада за вас! Вы шикарная ,достойная друг друга пара ,сто лет вам жизни!!!"

У кого из звезд был сомнения перед свадьбой – смотрите сюжет программы "Зірковий шлях":

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