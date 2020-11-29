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Влад Яма впервые показал архивные фото со своей свадьбы

Сегодня, 12:35

Известный хореограф женился в 2014 году

Украинский танцор Влад Яма, который недавно перенес операцию после неудачного выступления, опубликовал архивные фотографии со своей свадьбы. В сентябре 2014 года хореограф женился на своей возлюбленной Лилиане.

Фотографии с праздника Влад Яма разместил на своей странице в Instagram и в сторис. "21.09.2014. Так и живем, танцуя...", – подписал снимок Яма, на котором они с Лилианой запечатлены танцующими в свадебных нарядах.

Влад и Лилиана Яма
Влад и Лилиана Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Фото: instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

Напомним, что Влад и Лилиана Яма воспитывают сына Лиона, который родился в 2016 году. До свадьбы пара встречалась семь лет.

О звездах, которые отменили свадьбы, смотрите в сюжете:

Совсем недавно Влад Яма впервые показал своего сына.

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Влад Яма хореограф свадьбы звезд
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