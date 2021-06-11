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Лиза Глинская выходит замуж во второй раз (фото)

Сегодня, 14:30

Предложение руки и сердца Елизавете Глинской сделали на отдыхе в Доминикане. Известный кондитер показала помолвочное кольцо

Елизавета Глинская во второй раз выходит замуж
Елизавета Глинская во второй раз выходит замуж
Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Известный кондитер Елизавета Глинская поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Ее бойфренд Максим Большаков сделал ей предложение.

Сейчас пара отдыхает в Доминикане. В Instagram Лиза опубликовала снимок, на котором засветила помолвочное кольцо.

"Как думаете, что я ответила?" – подписала фото счастливая невеста.

Елизавета Глинская показала помолвочное кольцо
Елизавета Глинская показала помолвочное кольцо
Фото: instagram.com/lizaglinskaya

В комментариях Глинскую стали поздравлять с помолвкой.

  • "Ура!! Поздравляю от души"
  • "Да да да! Лизочка, моя дорогая, как я рада за тебя!"
  • "Конечно же да! Лиза, от всей души поздравляю вас! Счастья вам большого!"
  • "Поздравляю! Вы светитесь ещё больше, чем камень в колечке! Будьте счастливы, любимы всегда"

Стоит отметить, что Елизавета Глинская почти ничего не говорит о своей личной жизни. Она редко в Instagram делится совместными фото со своим избранником. Известно, что у Максима есть сын от первого брака.

"Есть семья, есть хорошие отношения. Как-то описывать это еще, что-то еще об этом говорить [не хочу]. Я не знаю, все хорошо, все, наверное, видно по мне. Я счастливая и хочу, чтобы так оставалось", – так прокомментировала свои отношения кондитер в одном из интервью.

Елизавета Глинская во второй раз выходит замуж
Елизавета Глинская во второй раз выходит замуж
Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Для Елизавета это же будет второй брак. Ранее она рассказала, что в 25 лет потеряла ребенка. Во время родов у Лизы открылось внутреннее кровотечение. Из-за ошибки врачей ребенок родился мертвым, после этой истории Глинская рассталась с супругом.

Какие темы звезды не любят обсуждать – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Ранее мы рассказывали, что Ирина Федишин выходит замуж во второй раз. Они с супругом Виталием Човныком решили сыграть еще одну свадьбу.

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