Українська телеведуча вийшла заміж за француза. Дивимося весільне відео

Вікторія Маремуха поділилася з підписниками радісною новиною і опублікувала в Instagram фото зі свята

Вікторія Маремуха вийшла заміж Фото: instagram.com/vicky_mare

Українська телеведуча і модель Вікторія Маремуха рік тому оголосила про розставання з французом Луї, який їй зробив пропозицію в 2019 році. Як зізнавалася телеведуча, на їхні стосунки з Луї негативно вплинула пандемія. Через тривалі карантинні обмеження Вікторії і Луї доводилося переносити весілля, пара довгий час не жила разом. Але все ж через деякий час їм вдалося налагодити стосунки, і весілля все-таки відбулося! Про це стало відомо завдяки новій публікації Вікторії в Instagram.

"21.06.21. Тільки одружилися", – лаконічно підписала знімок Вікторія.

Вікторія Маремуха вийшла заміж Фото: instagram.com/vicky_mare

Чоловік Вікторії Луї у себе в Instagram поділився невеликим відео з весілля.

"Тільки одружилися і вже такий щасливий", – підписав ролик Луї.

Пара вирішила не влаштовувати пишних гулянь, а відзначила таку важливу подію в ресторані в колі близьких друзів.

Літо – чудова пора для проведення весілля. Недарма багато пар чекають саме цього сезону, щоб одружитися. Якщо у вас теж скоро весілля і ви в пошуках цікавих локацій недалеко від Києва – рекомендуємо подивитися наш фотозвіт по інстаграмним місцях.

У Мережі пару засипали поздоровленнями.

"Вітаю!! Насолоджуйтесь життям разом!"

"Вітаю вас, бажаю розуміння і палкого кохання на все життя"

"Ваууу! Мої вітання Вам! Нарешті! Взаєморозуміння, мудрості і безмежної любові"

"Ура! Нарешті, я дуже рада за вас! Ви шикарна, достойна один одного пара, сто років вам життя!!!"

У кого з зірок був сумніви перед весіллям – дивіться сюжет програми "Зірковий шлях":

Раніше стало відомо, що Єлизавета Глинська виходить заміж вдруге. Також ми розповідали, що Ірина Федишин виходить заміж вдруге. Вони з чоловіком Віталієм Човником вирішили зіграти ще одне весілля.

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