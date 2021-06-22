Українська телеведуча вийшла заміж за француза. Дивимося весільне відео
Вікторія Маремуха поділилася з підписниками радісною новиною і опублікувала в Instagram фото зі свята
Українська телеведуча і модель Вікторія Маремуха рік тому оголосила про розставання з французом Луї, який їй зробив пропозицію в 2019 році. Як зізнавалася телеведуча, на їхні стосунки з Луї негативно вплинула пандемія. Через тривалі карантинні обмеження Вікторії і Луї доводилося переносити весілля, пара довгий час не жила разом. Але все ж через деякий час їм вдалося налагодити стосунки, і весілля все-таки відбулося! Про це стало відомо завдяки новій публікації Вікторії в Instagram.
"21.06.21. Тільки одружилися", – лаконічно підписала знімок Вікторія.
Чоловік Вікторії Луї у себе в Instagram поділився невеликим відео з весілля.
"Тільки одружилися і вже такий щасливий", – підписав ролик Луї.
Пара вирішила не влаштовувати пишних гулянь, а відзначила таку важливу подію в ресторані в колі близьких друзів.
Літо – чудова пора для проведення весілля. Недарма багато пар чекають саме цього сезону, щоб одружитися. Якщо у вас теж скоро весілля і ви в пошуках цікавих локацій недалеко від Києва – рекомендуємо подивитися наш фотозвіт по інстаграмним місцях.
У Мережі пару засипали поздоровленнями.
- "Вітаю!! Насолоджуйтесь життям разом!"
- "Вітаю вас, бажаю розуміння і палкого кохання на все життя"
- "Ваууу! Мої вітання Вам! Нарешті! Взаєморозуміння, мудрості і безмежної любові"
- "Ура! Нарешті, я дуже рада за вас! Ви шикарна, достойна один одного пара, сто років вам життя!!!"
У кого з зірок був сумніви перед весіллям – дивіться сюжет програми "Зірковий шлях":
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