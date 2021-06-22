Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Українська телеведуча вийшла заміж за француза. Дивимося весільне відео

Сьогодні, 18:59

Вікторія Маремуха поділилася з підписниками радісною новиною і опублікувала в Instagram фото зі свята

Вікторія Маремуха вийшла заміж
Вікторія Маремуха вийшла заміж
Фото: instagram.com/vicky_mare

Українська телеведуча і модель Вікторія Маремуха рік тому оголосила про розставання з французом Луї, який їй зробив пропозицію в 2019 році. Як зізнавалася телеведуча, на їхні стосунки з Луї негативно вплинула пандемія. Через тривалі карантинні обмеження Вікторії і Луї доводилося переносити весілля, пара довгий час не жила разом. Але все ж через деякий час їм вдалося налагодити стосунки, і весілля все-таки відбулося! Про це стало відомо завдяки новій публікації Вікторії в Instagram.

"21.06.21. Тільки одружилися", – лаконічно підписала знімок Вікторія.

Вікторія Маремуха вийшла заміж
Вікторія Маремуха вийшла заміж
Фото: instagram.com/vicky_mare

Чоловік Вікторії Луї у себе в Instagram поділився невеликим відео з весілля.

"Тільки одружилися і вже такий щасливий", – підписав ролик Луї.

Louis (@crypto.kat)

Пара вирішила не влаштовувати пишних гулянь, а відзначила таку важливу подію в ресторані в колі близьких друзів.

Літо – чудова пора для проведення весілля. Недарма багато пар чекають саме цього сезону, щоб одружитися. Якщо у вас теж скоро весілля і ви в пошуках цікавих локацій недалеко від Києва – рекомендуємо подивитися наш фотозвіт по інстаграмним місцях.

У Мережі пару засипали поздоровленнями.

  • "Вітаю!! Насолоджуйтесь життям разом!"
  • "Вітаю вас, бажаю розуміння і палкого кохання на все життя"
  • "Ваууу! Мої вітання Вам! Нарешті! Взаєморозуміння, мудрості і безмежної любові"
  • "Ура! Нарешті, я дуже рада за вас! Ви шикарна, достойна один одного пара, сто років вам життя!!!"

У кого з зірок був сумніви перед весіллям – дивіться сюжет програми "Зірковий шлях":

Раніше стало відомо, що Єлизавета Глинська виходить заміж вдруге. Також ми розповідали, що Ірина Федишин виходить заміж вдруге. Вони з чоловіком Віталієм Човником вирішили зіграти ще одне весілля.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото) 57-річний Ніколас Кейдж одружився вп'яте Влад Яма вперше показав архівні фото зі свого весілля
шоу-бізнес весілля зірок Вікторія Маре
Реклама

Новини партнерів

Неллі Уварова приголомшила прихильників своїм зовнішнім виглядом
Неллі Уварова приголомшила прихильників своїм зовнішнім виглядом
Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже
Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже
Самые лучшие купальники советских актрис: как они выглядят. Фото
Самые лучшие купальники советских актрис: как они выглядят. Фото
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь

Популярні статті

Сьогодні, 16:15Здорово

Чому тополиний пух не винен: що насправді викликає алергію

Сьогодні, 15:22Модно

Яку зачіску зробити на випускний 2021: наймодніші ідеї з Pinterest

Сьогодні, 14:56Смачно

Кіноа по-новому: 5 незвичайних способів для її приготування

Сьогодні, 12:18Зірково

Принц Чарльз відмовився зустрічатися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона

Вчора, 17:35Зірково

Принцу Вільяму – 39. Ми порівняли фото герцога Кембриджського тоді і тепер

Вчора, 14:08Зірково

Ніколаєв став першим чоловіком Корольової: Я була вихована строго, секс трапився після заміжжя

Вчора, 11:31Зірково

Постер Памели Андерсон і вишневий торт: ТОП-10 фактів про іменинника принца Вільяма

Вчора, 09:43Events

День Святого Духа: що не можна робити на свято

Вчора, 06:20Events

День літнього сонцестояння: красиві привітання в листівках, віршах і смс

20 червняЗірково

Українські зірки вітають тат з Днем батька: зворушливі фото

20 червняЗірково

Все як у житті: Джанабаєва і Меладзе поскаржилися на будні батьків (відео)

20 червняEvents

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

20 червняEvents

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

20 червняEvents

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

20 червняEvents

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

20 червняEvents

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

Новини партнерів

Разведенная Соломия Витвицкая призналась в неожиданном
Разведенная Соломия Витвицкая призналась в неожиданном
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Вагітна Катерина Осадча похизувалася старшим сином-випускником
Вагітна Катерина Осадча похизувалася старшим сином-випускником
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Олег Винник закружил в танце свою жену прямо на глазах у публики
Олег Винник закружил в танце свою жену прямо на глазах у публики
Чувство любви чуждо трем знакам: а знаете каким?
Чувство любви чуждо трем знакам: а знаете каким?
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти