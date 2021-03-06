Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

57-летний Николас Кейдж женился на молодой девушке

Сегодня, 10:09

Это пятый брак актера

Николас Кейдж женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя Рико Шибату, с которой актер начал встречаться в прошлом году. Пара поженилась еще 16 февраля в Лас-Вегасе. Эта дата для обоих была очень важна.

57-летний Кейдж женился на Рико в прошлом месяце, но об их тайной свадьбе стало известно только сейчас. Влюбленные обменялись клятвами в отеле Wynn.

Свадьба, это, бесспорно, праздник. Но близится не менее важная праздничная дата – 8 Марта. Чтобы не оставить близких без подарков, посмотрите наш календарь весенних праздников, где собраны идеи лучших и оригинальных сюрпризов.

"Это правда, и мы очень счастливы", – цитирует Николаса Кейджа, который подтвердил свадьбу, издание PEOPLE.

Скриншот: people.com

16 февраля – является особенной датой для Николаса Кейджа – это день рождения его покойного отца.

Невеста была одета в японское свадебное кимоно ручной работы, а жених надел смокинг Tom Ford. Известно также, что актер подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом черного цвета.

Читайте также:
Главные свадьбы 2020 года, которые запомнились

После церемонии супруги отметили праздник в небольшой компании родных и друзей. Среди них была и бывшая супруга знаменитости – Элис Ким, с которой Кейдж остался в хороших отношениях, а также их 15-летний сын Кал-Эл.

У Кейджа есть 30-летний сын Уэстон от актрисы Кристины Фалтон. Ранее в Лас-Вегасе Николас Кейдж женился на Эрике Койке, но их брак продержался всего четыре дня.

Ранее стало известно, что 40-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Глава ГМСУ о романе с "Настей из Уханя" и разводе с супругой: "Я нанес психологический удар" Так романтично! Дженнифер Лопес с женихом поделились фотографиями из Доминиканы Никита Джигурда после скандального развода женился на бывшей жене
актер Николас Кейдж свадьбы звезд романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник

Популярные статьи

Сегодня, 07:10Events

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 15:47Events

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

Вчера, 14:00Звездно

8 фильмов о сильных женщинах, которые вдохновляют

Вчера, 13:48Вкусно

Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу

Вчера, 12:45Вкусно

Рецепт на 8 Марта: торт "Наполеон" с заварным кремом

Вчера, 11:47Фаново

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

4 мартаПсихо

Что подарить на 8 Марта, чтобы угодить: оригинальные идеи подарков для женщин

4 мартаВкусно

Чем удивить маму на 8 Марта: 5 рецептов

4 мартаФаново

Что послушать на 8 Марта – готовим праздничный плейлист

4 мартаМодно

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

4 мартаВкусно

Салаты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

4 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 4 марта: у Раков появятся сторонники, а Стрельцам полезно промолчать

3 мартаВкусно

Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом

3 мартаЗвездно

Одна из участниц грандиозного шоу "Маска" беременна. Причем здесь Олег Винник?

3 мартаЗвездно

Кондратюк о Добрынине на российском "Холостяке": Подумал задницей

3 мартаЗвездно

Супруга DZIDZIO о проблемах в браке: Он всю ночь может не ночевать дома

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить тыкву с сыром - простой рецепт
Как вкусно приготовить тыкву с сыром - простой рецепт
Як смачно приготувати гречку — простий рецепт
Як смачно приготувати гречку — простий рецепт
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
У російської співачки, яка трагічно померла, народився син?
У російської співачки, яка трагічно померла, народився син?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять