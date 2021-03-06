57-летний Николас Кейдж женился на молодой девушке

Это пятый брак актера

Николас Кейдж женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя Рико Шибату, с которой актер начал встречаться в прошлом году. Пара поженилась еще 16 февраля в Лас-Вегасе. Эта дата для обоих была очень важна.

57-летний Кейдж женился на Рико в прошлом месяце, но об их тайной свадьбе стало известно только сейчас. Влюбленные обменялись клятвами в отеле Wynn.

Свадьба, это, бесспорно, праздник. Но близится не менее важная праздничная дата – 8 Марта. Чтобы не оставить близких без подарков, посмотрите наш календарь весенних праздников, где собраны идеи лучших и оригинальных сюрпризов.

"Это правда, и мы очень счастливы", – цитирует Николаса Кейджа, который подтвердил свадьбу, издание PEOPLE.

Скриншот: people.com

16 февраля – является особенной датой для Николаса Кейджа – это день рождения его покойного отца.

Невеста была одета в японское свадебное кимоно ручной работы, а жених надел смокинг Tom Ford. Известно также, что актер подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом черного цвета.

После церемонии супруги отметили праздник в небольшой компании родных и друзей. Среди них была и бывшая супруга знаменитости – Элис Ким, с которой Кейдж остался в хороших отношениях, а также их 15-летний сын Кал-Эл.

У Кейджа есть 30-летний сын Уэстон от актрисы Кристины Фалтон. Ранее в Лас-Вегасе Николас Кейдж женился на Эрике Койке, но их брак продержался всего четыре дня.

Ранее стало известно, что 40-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться