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ТОП-5 самых популярных постов Меган Маркл и принца Гарри в Instagram

Сегодня, 18:19

Супруги решили отказаться от социальных сетей из-за негатива в комментариях

На днях стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестали пользоваться соцсетями. А все из-за оскорбительных комментариев.

Отчасти мы можем их понять, ведь порой каждый из нас сталкивается с хейтом в Сети. Будь ты известная личность, или не очень.

Сегодня.Lifestyle, проанализировав Instagram Меган и Гарри, рассказывает, какие посты королевской четы стали самыми популярными за все время существования их аккаунта.

ТОП-5 самых популярных постов Меган Маркл и принца Гарри в Instagram

Первый и приветственный пост на страничке Sussexroyal датирован 2 апреля 2019 года. Чуть больше двух лет Меган и Гарри вели страницу в Instagram, публикуя свежие фото и рассказывая о своих достижениях, а также поднимая важные темы.

Самым популярным постом с 1,9 млн лайками стал вот этот: "В этот день два года назад: 27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке, став впоследствии Их Королевскими Высочествами герцогом и герцогиней Сассекскими! С тех пор они отпраздновали годовщину свадьбы и приветствовали на свет своего сына Арчи".

Скриншот: instagram.com/sussexroyal

На втором месте пост с 1,7 млн лайков с заявлением Ее Величества о том, что она поддерживает решение ее внука и Меган жить независимо от королевской семьи. Комментарии к публикации отключены.

Скриншот: instagram.com/sussexroyal

Третий по популярности пост в Инстаграм Меган Маркл и принца Гарри и 1 млн лайков – фото пары с ежегодного музыкального фестиваля Маунтбеттен в Королевском Альберт-холле, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны и 80-летию образования британских коммандос.

Скриншот: instagram.com/sussexroyal

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Скриншот: instagram.com/sussexroyal

853 тысячи лайков набрал пост с фото, сделанными во время участия Меган и Гарри в благотворительной акции. Тогда супруги встретились с женщинами из The Hubb Community Kitchen после трагедии в Гренфелле – в октябре 2019 года загорелась многоэтажка в Лондоне.

Скриншот: instagram.com/sussexroyal

Последним с ТОПе оказался пост с 742 тысячами лайков – это видео с выступления принца Гарри с его официальной речью после заявления о решении отойти от королевской семьи.

, The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Ранее мы писали, что Spotify раскритиковали за многомиллионный контракт с Меган Маркл и принцем Гарри.

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