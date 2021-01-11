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Принц Уильям и Кейт Миддлтон покидают Лондон. Где будет жить королевская чета

Сегодня, 09:39

Супруги с детьми переедут в поместье XVIII века

Кейт Миддлтон и принц Уильям в новом году решили поменять место жительства. Из Лондона королевская чета переезжает в загородный дом Анмер-Холл в Норфолке. Это поместье было построено в XVIII веке.

Во время пандемии герцоги Кенсингтонские проводили больше времени в этом загородном доме, который был подарен им королевой на свадьбу.

Скриншот: express.co.uk

Специально к переезду Кейт и Уильяма роскошное здание было отремонтировано на сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов. В доме поменяли крышу, кухню. На территории также есть зимний сад, пишет The Daily Express.

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Источник сообщает, что для поместья пара выбрала бледную цветовую схему с довольно приглушенными оттенками зеленого и бирюзового.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон обогнала Меган Маркл в рейтинге свадебных колец.

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