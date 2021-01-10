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Принц Гарри и Меган Маркл полностью отказались от соцсетей

Сегодня, 02:11

Супруги решили ограничить себя от негатива

Из-за оскорбительных комментариев британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестали пользоваться соцсетями.

Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, супруги решили ограничить себя от негатива, которое они получают в социальных сетях. Так, они больше не будут публиковать сообщения в Instagram, где на их страницу подписаны более 10 млн человек.При

Ранее Меган Маркл неоднократно жаловалась на негативные сообщения и говорила, что чувствует себя подавленной.

Ожидается, что принц Гарри и Меган Маркл будут делиться информацией о себе на сайте учрежденной ими общественной организации Archewell.

Ранее сообщалось, что Spotify раскритиковали за многомиллионный контракт с Меган Маркл и принцем Гарри.

Также мы писали, что старшая сводная сестра Меган Маркл – Саманта выпускает собственную книгу мемуаров. В ней писательница обещает "разоблачить" супругу принца Гарри

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