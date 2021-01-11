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ТОП-5 найпопулярніших постів Меган Маркл і принца Гаррі в Instagram

Сьогодні, 18:19

Подружжя вирішило відмовитися від соціальних мереж через негатив у коментарях

Днями стало відомо, що британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл перестали користуватися соцмережами. А все через образливі коментарі.

Частково ми можемо їх зрозуміти, адже часом кожен з нас стикається із хейтом в Мережі. Будь ти відома особистість, або не дуже.

Сьогодні.Lifestyle, проаналізувавши Instagram Меган і Гаррі, розповідає, які пости королівського подружжя стали найпопулярнішими за весь час існування їх аккаунту.

ТОП-5 найпопулярніших постів Меган Маркл і принца Гаррі в Instagram

Перший і вітальний пост на сторінці Sussexroyal датований 2 квітня 2019 року. Трохи більше двох років Меган і Гаррі вели сторінку в Instagram, публікуючи свіжі фото і розповідаючи про свої досягнення, а також піднімаючи важливі теми.

Найпопулярнішим постом з 1,9 млн лайками став ось цей: "У цей день два роки тому: 27 листопад 2017 року принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про свої заручини, ставши згодом Їх Королівськими Високістями герцогом і герцогинею Сассекськими! З тих пір вони відсвяткували річницю весілля і вітали на світло свого сина Арчі".

Скріншот: instagram.com/sussexroyal

На другому місці пост з 1,7 млн лайків із заявою Її Величності про те, що вона підтримує рішення її онука та Меган жити незалежно від королівської сім'ї. Коментарі до публікації відключені.

Скріншот: instagram.com/sussexroyal

Третій за популярністю пост в Інстаграм Меган Маркл і принца Гаррі та 1 млн лайків – фото пари з щорічного музичного фестивалю Маунтбеттен в Королівському Альберт-холі, присвячений 75-річчю закінчення Другої світової війни і 80-річчю утворення британських командос.

Скріншот: instagram.com/sussexroyal

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Скріншот: instagram.com/sussexroyal

853 тисячі лайків набрав пост з фото, зробленими під час участі Меган і Гаррі у благодійній акції. Тоді подружжя зустрілися з жінками з The Hubb Community Kitchen після трагедії в Гренфелл – у жовтні 2019 року загорілася багатоповерхівка в Лондоні.

Скріншот: instagram.com/sussexroyal

Останнім у ТОПі виявився пост з 742 тисячами лайків – це відео з виступу принца Гаррі з його офіційною промовою після заяви про намір покинути королівську сім'ю.

, The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Раніше ми писали, що Spotify розкритикували за багатомільйонний контракт із Меган Маркл та принцем Гаррі .

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