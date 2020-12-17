Музыканты раскритиковали Spotify за многомиллионный контракт с Меган Маркл и принцем Гарри

Музыкантам не понравился слишком большой гонорар бывших монархов

Не так давно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт со стриминговым сервисом Spotify. Пара собирается записывать эксклюзивные подкасты. Первые выпуски должны появится на ресурсе уже в этом году. Но не всем понравились такие новости. Британские музыканты раскритиковали Spotify за этот контракт. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда эстрады 1960-х и победительница "Евровидения" 1967 года Сэнди Шоу заявила, что стриминговый сервис поступает несправедливо. Она объяснила, что музыканты получают небольшие гонорары от сервисов, транслирующих их песни. А с Меган и Гарри стриминговый сервис заключает миллионные контракты.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal

"Меган и Гарри повезло, что они могут договориться о сделке для себя со Spotify. Я бы хотела, чтобы и артисты были в таком же независимом положении и могли договариваться об условиях трансляции своих песен напрямую", – сказала Шоу.

Сделку с бывшими членами королевской семьи Джонатан Шалит, председатель агентства талантов InterTalent, оценил в 18 миллионов фунтов стерлингов (это примерно 682 миллиона гривен – прим.ред ) за контракт. Отмечается, что артисты в год получают 200 фунтов стерлингов (это семь тысяч гривен – прим.ред).

Поддержал Сэнди Шоу и музыкант Том Грей. Он отметил, что молодые музыканты не получают больших денег на стриминговых платформах и бывает, что заработанного не хватает даже на еду.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Молодым артистам на Spotify повезет, если они заработают на стримингах достаточно, чтобы оплатить себе еду, если и на нее вообще хватит...Аргумент Spotify таков: "Из всех полученных денег мы отдаем 70 процентов их правообладателям". Но откуда же все эти дополнительные средства, чтобы заключить контракт с Меган и Гарри? Если вы работаете в музыкальной индустрии, то вы просто чувствуете себя разочарованным", – сказал музыкант.

Стоит отметить, что официально сумму гонорара принца Гарри и Меган Маркл никто не называл.

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