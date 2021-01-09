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Королева Елизавета II и ее супруг сделали прививки от коронавируса

Сегодня, 18:05

Вакцинация прошла прямо в Виндзорском замке

94-летняя королева Елизавета II, которая недавно потеряла свою двоюродную сестру, и ее 99-летний супруг – герцог Эдинбургский Филипп – получили дозы вакцины против коронавируса.

Инъекции королевской чете сделал их личный врач прямо в Виндзорском замке, где супруги находятся во время локдауна, сообщает ВВС.

Королева Елизавета II и принц Филипп
Королева Елизавета II и принц Филипп
Фото: Getty Images

Напомним, что вакцину от COVID-19 в Британии в первую очередь получают люди старше 80 лет и медработники.

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В прошлом месяце королева впервые за долгое время встретилась с другими членами королевской семьи, в том числе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, принцем Чарльзом, принцем Эдвардом и графиней Уэссекской Софи.

Они собрались все вместе, чтобы поблагодарить местных волонтеров и работников, которые помогали во время пандемии. Торжественное воссоединение состоялось на свежем воздухе и с соблюдением дистанции.

Ранее мы писали, что королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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