ТОП-3 фаворита букмекеров во втором полуфинале Евровидения-2021. Слушаем и смотрим (видео)

В первой тройке вероятных финалистов из второго полуфинала "Евровидения-2021" – Швейцария, Болгария и Исландия

Участники второго полуфинала "Евровидения-2021" Фото: eurovision.tv

Сегодня, 20 мая, в Роттердаме состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". К сожалению, на сцену сегодня не смогут выйти представители Исландии – группа Daði og Gagnamagnið, так как один из ее участников заболел COVID-19.

Исландия, к слову, входит в первую тройку стран-фаворитов букмекеров, по прогнозам которых страна должна пройти в финал конкурса. Кто еще вместе исландцами вероятнее всего выступит в финале – читайте в нашем материале.

В ТОП-3 рейтинга букмекеров – Швейцария, Болгария и Исландия.

Скриншот: eurovisionworld.com

Швейцария на "Евровидении-2021"

В этом году Швейцарию представляет певец албанского происхождения Гьон Мухарремай. Псевдоним парня – Gjon’s Tears (Слезы Гьона). Такое необычное имя певец выбрал себе благодаря истории из детства, когда, будучи еще маленьким, он растрогал своего деда до слез, исполнив песню Элвиса Пресли.

На конкурсе Гьон исполнит композицию о любви – Tout l'Univers ( с французского – "Вся вселенная").

Болгария на "Евровидении-2021"

Исполнительница из Болгарии VICTORIA споет о том, как важно помнить о своих корнях и семье. Девушка стала популярной после участия в четвертом сезоне болгарского "Х-фактора".

Исландия на "Евровидении-2021"

Группа Daði & Gagnamagnið должна была выступить во втором полуфинале с песней 10 years (10 лет) – именно столько солист группы Дани женат на своей возлюбленной (которая тоже, кстати, является членом группы).

Как мы уже писали ранее, один из участников коллектива получил положительный тест на COVID-19. В эфире шоу покажут запись репетиции группы.

Интересный факт: в песне 10 years звучит вокал тысячи людей из разных уголков мира.

Ранее мы сообщали, что Go_A на "Евровидении" борется за лидерство с Manizha. Оба выступления – рекордсмены по просмотрам в YouTube.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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