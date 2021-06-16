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Тина Кароль в костюме от Louis Vuitton закупилась на рынке в Казахстане – фото

Сегодня, 15:51

Украинская певица отправилась в Казахстан на презентацию нового альбома "Красиво". В рамках поездки звезда посетила местное ток-шоу и даже заглянула на рынок

Тина Кароль на рынке в Казахстане
Тина Кароль на рынке в Казахстане
Фото: instagram.com/_fantina

Певица Тина Кароль, которая на днях доказала, что выглядит шикарно не только на концертах, улетела в Казахстан. И хотя это первый визит певицы в страну, там у нее уже давно есть огромная армия поклонников, которые с восторгом приняли ее новый альбом "Красиво". В подтверждение тому – альбом занимает первые позиции в музыкальных чартах Казахстана.

В Instagram-аккаунте фанатов Тины Кароль появились ее фото на ток-шоу "News Zone с Назымой Гадильбек" на музыкальном канале MUZZONE. Певица растрогалась, общаясь в эфире и похвалила вокалистов и певиц из Казахстана, пение которых она назвала "интеллигентным". Певица также призналась, что до недавнего времени не знала, что здесь у нее так много почитателей ее творчества.

На следующий день своего визита Тина Кароль в облегающем черном боди Monogram от Louis Vuitton выступила в утреннем шоу Almaty TV. Артистка спела песню "Скандал".

Тина Кароль в Казахстане
Тина Кароль в Казахстане
Фото: instagram.com/_fantina

Певица также рассказала, что готовится к съемкам музыкального видео на трек "Красиво".

Помимо ток-шоу Тина Кароль посетила местный рынок в Алматы. Певица выбрала алтайский мед, абрикосовый джем и фрукты, в то время как на ней была уже одежда из летней коллекции все того же любимого бренда – Louis Vuitton.

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В тот же день звезда успела встретиться со своими поклонниками.

Тина Кароль в образе от Louis Vuitton
Тина Кароль в образе от Louis Vuitton
Фото: instagram.com/_fantina

Тина Кароль проведет в Казахстане неделю. В планах певицы посетить местные достопримечательности столицы и прокатиться на канатной дороге.

Смотрите в ролике историю жизни и карьеры Тины Кароль:

Напомним, что ранее Тина Кароль озадачила поклонников странными жестами в новом видео для TikTok. В ролике певица показала странные жесты руками.

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Казахстан Тина Кароль шоу-бизнес певица Louis Vuitton
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