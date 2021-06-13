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Могилевская похудела на полтора килограмма и передала привет Аните Луценко. Осталось еще 8,5

Сегодня, 16:28

После многочисленных локдаунов представители шоу-бизнеса активно работают над своим телом. Вот и Наталья Могилевская решила достичь желаемой цели и решилась даже на спор

Наталья Могилевская поделилась результатами похудения
Наталья Могилевская поделилась результатами похудения
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская, которая смело заявила, что побреется налысо, если не похудеет за три недели, показала свои первые весомые результаты. Если раньше у звезды цифра на весах была 76,5, то теперь она уменьшилась до круглых 75 килограммов.

Радостными новостями Наталья Могилевская поделилась с поклонниками в Instastories. Певица сообщила, что хоть и была на гастролях, но все равно не нарушила свой режим питания.

"Тем не менее я держалась, я была на диете. У нас за первую неделю минус полтора. Анита, Анита Луценко, моя дорогая, минус полтора!" – восторженно сказала Наталья Могилевская.

Скриншот Instagram

В конце мая 45-летняя певица откровенно призналась, что у нее 10 лишних килограммов веса. По мнению артистки, причиной стал ненормированный график и карантин. Певица то худела, то набирала вес снова и в итоге решила, что будет сбрасывать свою "десятку" за короткий срок.

Помогать ей в этом вызвалась Анита Луценко – мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Кроме того, что Анита будет лично курировать процесс, они с Натальей еще и заключили пари – к 4 августа, когда певице исполнится 46 лет, она должна похудеть на 10 килограммов, чтобы влезть в любимое платье. А вот промежуточный результат – минус четыре килограмма – нужно достичь до 26 июня. Если Наталья Могилевская этого не сделает, то ей придется побриться налысо. Таким публичным обещанием артистка обозначила для себя цель, которую теперь не может не выполнить.

Смотрите в сюжете, как Наталья Могилевская шокировала своим заявлением перед похудением:

Ранее Наталья Могилевская заинтриговала своим новым романом. Певица призналась, что влюблена, но сказала, что расскажет об этом через два года.

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