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Звезда сериала "Не родись красивой" Петр Красилов развелся с супругой после 16 лет брака

Сегодня, 13:51

Популярный российский актер Петр Красилов развелся со своей супругой Ириной Шебеко. Несколько лет пара жила на две страны

Петр Красилов развелся с супругой
Петр Красилов развелся с супругой
Фото: Instagram:

Не только в украинском шоу-бизнесе сейчас часто появляются новости о расставании звезд со своими возлюбленными, но и в российском шоу-бизнесе. Петр Красилов, который сыграл в сериале "Не родись красивой" Романа Малиновского, развелся с с супругой Ириной Шебеко после 16 лет брака.

Об этом рассказали друзья пары изданию StarHit.

"Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться", – поделились с журналистами в окружении пары.

Петр Красилов развелся с супругой
Петр Красилов развелся с супругой
Фото: Instagram

Слухи о разладе между супругами ходили давно. Несколько лет назад Ирина Шебеко вместе с их Петром общей дочерью Сашей переехала в Лос-Анджелесе, чтобы заниматься фотографией. Красилов старался жить на две страны, но все же ему не удавалось часто приезжать в США. Он думал, что отношения на расстоянии не разрушат его брак.

Сейчас Ирина продолжает жить в Лос-Анджелесе: она путешествует, пробует себя в качестве модели и фотографа.

Петр живет в России, играет в театре. Сейчас актер не снимается в кино и сериалах.

В то же время Красилов стал больше времени проводить со своей предыдущей семьей и сыном Ваней. По словам актера, он наладил отношения с бывшей супругой Натальей Селивановой.

Напомним, недавно о разводе с супругом объявила звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова с актером Артуром Смольяниновым. По ее словам, конкретных причин для развала не было, но это стало обоюдным решением, а претензий друг к другу они с Артуром не имеют.

"Так сложились обстоятельства. Но мы остаемся родителями наших детей. У нас хорошие отношения... Мы расстались друзьями", – сказала Мельникова.

Как звезды переживают разрыв отношений – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей недавно заявил о расставании со своими возлюбленными

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