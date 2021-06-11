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Тина Кароль озадачила поклонников странными жестами в новом видео: Все нормально?

Сегодня, 18:20

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в TikTok новый ролик. Под видео подписчики начали обсуждать жесты певицы

Поклонники Тины Кароль не поняли новое видео певицы в TikTok
Поклонники Тины Кароль не поняли новое видео певицы в TikTok
Фото: facebook.com/tina.karol

Тина Кароль умеет удивлять публику. Певица сейчас экспериментирует с образом, но некоторые эксперименты поклонники не понимают. Так новый ролик артистки в TikTok озадачил подписчиков.

На опубликованном видео Тина Кароль в черном костюме с оголенным прессом делает своеобразные движения руками под свою песню "Все во мне".

@tinakarol

- ...

Подписчики в TikTok стали интересоваться, о чем видео.

  • "Это флешмоб против наркотиков?"
  • "Что с вашей рукой?"
  • "Что означают эти жесты? Какое отношение они имеют к песни?"

В Instagram на фан-странице певицы тоже появилось видео. Подписчики страницы не поняли новый ролик.

  • "Она наркоманкой стала?"
  • "Танец?"

Сама Кароль пока не прокомментировала ролик.

Впрочем недавно поклонники активно обсуждали и новую коллаборацию певицы с известным ювелирным брендом. Поклонники Тины не разглядели на шее у певицы колье, их внимание приковала именно ее фигура – артистка позировала в черном обтягивающем платье.

Тина Кароль создала серебряное колье
Тина Кароль создала серебряное колье
Фото: instagram.com/tina_karol

Еще одну модную коллаборацию Тины Кароль поклонники не поняли. Певица вместе с украинским брендом презентовала сумочку-украшение за 1500 гривен. Поклонники старались рассмотреть аксессуар на фото, но не смогли.

Также новые образы певицы сейчас в Сети часто сравнивают с Бейонсе, Дженнифер Лопес и даже Мадонной. Действительно ли стилисты вдохновляются образами американских звезд? Мы ответили на этот вопрос в нашей подборке.

Тина Кароль рассказала, почему стала веганкой – подробности смотрите в сюжете:

Недавно стало известно, что Тина Кароль впервые выступит на Atlas Weekend. Предлагаем узнать, как отреагировали в Сети на такую новость.

Также певица показала наряд, который ни за что не наденет.

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