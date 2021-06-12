Тина Кароль в лосинах и без макияжа доказала, что она выглядит шикарно не только на концертах

Знаменитая артистка старается поддерживать себя в форме, регулярно посещая спортзал. У Тины, к слову, есть личный спортзал рядом с ее частным домом

Тина Кароль порадовала поклонников снимками из спортзала Фото: instagram.com/tina_karol

Известная певица Тина Кароль, которая озадачила поклонников странными жестами в новом видео, опубликовала кадры из спортзала. На артистке – спортивные лосины и топ и ни грамма косметики.

На снимке, который Тина Кароль опубликовала в Instastories, она позирует в майке и лосинах синего цвета, сидя на тренажере.

Тина Кароль поддерживает себя в форме Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль регулярно занимается спортом. Это не первый раз, когда артистка публикует фото из спортзала. Каждый раз ее снимки сопровождают сотни восторженных комментариев от подписчиков. Как все убедились – Тина выглядит сногсшибательно не только в стильных вечерних платьях, но и в спортивном костюме без мейкапа.

К слову, недавно Тина презентовала колье, которое она создала вместе с известным ювелирным брендом. На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фото. На снимках она позирует в черном облегающем платье, которое выгодно подчеркивает ее стройную фигуру. Поклонники Тины не разглядели на шее у певицы колье, их внимание приковала именно ее внешний вид.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Еще одну модную коллаборацию Тины Кароль поклонники не поняли. Певица вместе с украинским брендом презентовала сумочку-украшение за 1500 гривен. Поклонники старались рассмотреть аксессуар на фото, но не смогли.

Также новые образы певицы сейчас в Сети часто сравнивают с Бейонсе, Дженнифер Лопес и даже Мадонной. Действительно ли стилисты вдохновляются образами американских звезд? Мы ответили на этот вопрос в нашей подборке.

Не забывает Тина Кароль и о своем питании. Недавно певица призналась, что стала веганкой. Это произошло перед ее путешествием в Намибию, где она устроила шикарную фотосессию в пустыне. Смотрите об этом видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

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