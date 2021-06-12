Тина Кароль в лосинах и без макияжа доказала, что она выглядит шикарно не только на концертах
Знаменитая артистка старается поддерживать себя в форме, регулярно посещая спортзал. У Тины, к слову, есть личный спортзал рядом с ее частным домом
Известная певица Тина Кароль, которая озадачила поклонников странными жестами в новом видео, опубликовала кадры из спортзала. На артистке – спортивные лосины и топ и ни грамма косметики.
На снимке, который Тина Кароль опубликовала в Instastories, она позирует в майке и лосинах синего цвета, сидя на тренажере.
Тина Кароль регулярно занимается спортом. Это не первый раз, когда артистка публикует фото из спортзала. Каждый раз ее снимки сопровождают сотни восторженных комментариев от подписчиков. Как все убедились – Тина выглядит сногсшибательно не только в стильных вечерних платьях, но и в спортивном костюме без мейкапа.
К слову, недавно Тина презентовала колье, которое она создала вместе с известным ювелирным брендом. На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фото. На снимках она позирует в черном облегающем платье, которое выгодно подчеркивает ее стройную фигуру. Поклонники Тины не разглядели на шее у певицы колье, их внимание приковала именно ее внешний вид.
Еще одну модную коллаборацию Тины Кароль поклонники не поняли. Певица вместе с украинским брендом презентовала сумочку-украшение за 1500 гривен. Поклонники старались рассмотреть аксессуар на фото, но не смогли.
Также новые образы певицы сейчас в Сети часто сравнивают с Бейонсе, Дженнифер Лопес и даже Мадонной. Действительно ли стилисты вдохновляются образами американских звезд? Мы ответили на этот вопрос в нашей подборке.
Не забывает Тина Кароль и о своем питании. Недавно певица призналась, что стала веганкой. Это произошло перед ее путешествием в Намибию, где она устроила шикарную фотосессию в пустыне. Смотрите об этом видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":
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