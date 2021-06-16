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Принц Гарри начинает лысеть: британские СМИ показали, каким он может стать в 50 лет (фото)

Сегодня, 13:13

Принц Гарри и его старший брат принц Уильям унаследовали ген облысения. Уже сейчас у герцога Сассекского начали проявляться признаки активной потери волос

Британские журналисты показали принца Гарри через 14 лет
Британские журналисты показали принца Гарри через 14 лет
Фото: Getty Images, The Daily Mail

Потеря волос у принца Гарри, у которого недавно родилась дочь, ускорилась с тех пор, как в прошлом году он переехал в США с Меган Маркл. К 50 годам герцог Сассекский станет практически лысым, о чем заявил ведущий косметический хирург Великобритании, сообщает Daily Mail.

Доктор Асим Шахмалак из Crown Clinic в Манчестере говорит, что герцог Сассекский лысеет медленнее, чем принц Уильям, и на десять лет "отстает" от своего старшего брата по скорости облысения.

По словам специалиста, в свои 36 лет Гарри находится на той же стадии облысения, что и Уильям, когда ему было 26 лет. Доктор создал графический портрет герцога Сассекского – именно так, по мнению Асима Шахмалака, будет выглядеть принц Гарри в 50 лет, если не начнет лечение.

Примерно так принц Гарри будет выглядеть, когда ему исполнится 50 лет
Примерно так принц Гарри будет выглядеть, когда ему исполнится 50 лет
Фото: The Daily Mail

"Ген облысения не так силен у Гарри, но он все равно быстро теряет волосы. В настоящее время у Гарри чаще всего выпадают волосы в области макушки. Его волосы также редеют в передней части головы. Тем не менее, Гарри, возможно, никогда не будет таким лысым, как его брат Уильям. Уильям пострадал больше, чем кто-либо из королевских особ", – говорит Шахмалак.

Доктор утверждает, что и у отца Гарри и Уильяма, принца Чарльза, и у их покойной матери – принцессы Дианы был ген облысения.

"Принцу Уильяму уже нельзя помочь – слишком поздно. А у Гарри еще есть время – он сможет спасти шевелюру, если сам этого захочет", – объяснил доктор.

Ранее мы сообщали, что британцы против, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили дочь в Лондоне. Меган Маркл и принц Гарри в начале июня стали родителями во второй раз. Королевская семья поздравила герцогов Сассекских с рождениями дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор.

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