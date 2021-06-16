Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

Українська співачка вирушила до Казахстану на презентацію нового альбому "Красиво". У межах поїздки зірка відвідала місцеве ток-шоу і навіть завітала на ринок

Тіна Кароль на ринку в Казахстані Фото: instagram.com/_fantina

Співачка Тіна Кароль, яка днями довела, що виглядає шикарно не тільки на концертах, полетіла до Казахстану. І хоча це перший візит співачки до країни, там у неї вже давно є величезна армія шанувальників, які з захопленням прийняли її новий альбом "Красиво". На підтвердження тому – альбом займає перші позиції в музичних чартах Казахстану.

В Instagram-акаунті фанатів Тіни Кароль з'явилися її фото на ток-шоу "News Zone з Назымой Гадильбек" на музичному каналі MUZZONE. Співачка розчулилася, спілкуючись в ефірі та похвалила вокалістів і співачок з Казахстану, спів яких вона назвала "інтелігентним". Зірка також зізналася, що донедавна не знала, що тут у неї так багато шанувальників.

Наступного дня Тіна Кароль виступила у ранковому шоу Almaty TV. Артистка заспівала пісню "Скандал".

Тіна Кароль в Казахстані Фото: instagram.com/_fantina

Для виступу Тіна обрала приталене чорне боді Monogram за 1240 доларів (близько 34 тисяч гривень) від модного будинку Louis Vuitton.

Скріншот / us.louisvuitton.com

Ведучим співачка розповіла, що готується до фільмування музичного відео на свій трек "Красиво".

Крім ток-шоу, Тіна Кароль відвідала місцевий ринок в Алмати. Артистка вибрала алтайський мед, абрикосовий джем і фрукти.

На співачці був топ без рукавів з літньої колекції все того ж улюбленого бренду – Louis Vuitton. Вартість топа – 1210 доларів (близько 33 тисяч гривень).

Скріншот / us.louisvuitton.com

Того ж дня зірка встигла зустрітися зі своїми шанувальниками.

Тіна Кароль в образі від Louis Vuitton Фото: instagram.com/_fantina

Тіна Кароль проведе в Казахстані тиждень. У планах співачки відвідати місцеві пам'ятки столиці й покататися на канатній дорозі.

Дивіться в ролику історію життя і кар'єри Тіни Кароль:

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль спантеличила шанувальників дивними жестами в новому відео для TikTok.

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