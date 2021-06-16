Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)
Українська співачка вирушила до Казахстану на презентацію нового альбому "Красиво". У межах поїздки зірка відвідала місцеве ток-шоу і навіть завітала на ринок
Співачка Тіна Кароль, яка днями довела, що виглядає шикарно не тільки на концертах, полетіла до Казахстану. І хоча це перший візит співачки до країни, там у неї вже давно є величезна армія шанувальників, які з захопленням прийняли її новий альбом "Красиво". На підтвердження тому – альбом займає перші позиції в музичних чартах Казахстану.
В Instagram-акаунті фанатів Тіни Кароль з'явилися її фото на ток-шоу "News Zone з Назымой Гадильбек" на музичному каналі MUZZONE. Співачка розчулилася, спілкуючись в ефірі та похвалила вокалістів і співачок з Казахстану, спів яких вона назвала "інтелігентним". Зірка також зізналася, що донедавна не знала, що тут у неї так багато шанувальників.
Наступного дня Тіна Кароль виступила у ранковому шоу Almaty TV. Артистка заспівала пісню "Скандал".
Для виступу Тіна обрала приталене чорне боді Monogram за 1240 доларів (близько 34 тисяч гривень) від модного будинку Louis Vuitton.
Ведучим співачка розповіла, що готується до фільмування музичного відео на свій трек "Красиво".
Крім ток-шоу, Тіна Кароль відвідала місцевий ринок в Алмати. Артистка вибрала алтайський мед, абрикосовий джем і фрукти.
На співачці був топ без рукавів з літньої колекції все того ж улюбленого бренду – Louis Vuitton. Вартість топа – 1210 доларів (близько 33 тисяч гривень).
Того ж дня зірка встигла зустрітися зі своїми шанувальниками.
Тіна Кароль проведе в Казахстані тиждень. У планах співачки відвідати місцеві пам'ятки столиці й покататися на канатній дорозі.
Дивіться в ролику історію життя і кар'єри Тіни Кароль:
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль спантеличила шанувальників дивними жестами в новому відео для TikTok.
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